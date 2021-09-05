Израиль возобновляет прием организованных групп туристов

Иностранные группы вакцинированных туристов из отдельных стран снова будут допущены в Израиль с 19 сентября в рамках специальной пилотной программы, сообщила в воскресенье газета The Jerusalem Post со ссылкой на министерство туризма страны.

Чтобы получить право въезда, иностранные туристы должны будут предъявить подтверждение второй вакцинации, признанной министерством здравоохранения Израиля, полученной в течение последних шести месяцев, или третьей вакцинации. После приземления туристы должны будут пройти так называемый серологический тест, чтобы доказать наличие антител в их крови.

В министерстве заявили, что турагенты и туроператоры могут подавать заявки на группы от пяти до 30 туристов, как это было до того, как программа была временно приостановлена в августе из-за роста заболеваемости в Израиле и во всем мире в результате коронавирусного дельта-варианта. Министерство заявило: оно ожидает, что эти заявки начнут поступать позже на этой неделе, после окончания Рош ха-Шана (еврейского Нового года). Программа не ограничивает общее количество иностранных туристических групп, которые будут допущены в страну.

В состав групп могут входить только туристы из стран, классифицированных израильским минздравом как "желтые" или "оранжевые". В настоящее время к ним относятся все страны мира, кроме Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции, которые классифицируются как "красные".

Важно

В настоящее время в Израиле не признаются никакие иностранные документы о вакцинации или выздоровлении. Иностранцы, которые хотят въехать в страну, должны предъявить свои сертификаты, чтобы получить специальное разрешение, необходимое для въезда, но, оказавшись в Израиле, если они хотят, чтобы их считали привитыми, они должны пройти частный серологический тест, чтобы доказать присутствие антител в их крови.

Наконец, в настоящее время экспресс-серологические тесты можно сделать в аэропорту Бен-Гурион по прибытии вместе с тестами ПЦР, которые являются обязательными для всех прибывающих пассажиров. Тест дает результаты за 20 минут и стоит 127 шекелей (около трех тысяч рублей).