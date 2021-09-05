Кардиолог рассказала, как спастись от болезней сердца

Снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые являются основной причиной смерти людей по всему миру, поможет выработанная в детстве привычка к здоровому образу жизни, считает научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Анна Котова.

Она отметила, что, по данным ВОЗ, более 80% подростков испытывают дефицит физической активности, что нередко приводит к ожирению. Так, в 2016 году в мире было 340 миллионов детей с лишним весом или ожирением. Все это вызывает тревогу у кардиологов.

"Если раньше гипертония у подростков, как правило, считалась вторичным заболеванием, то есть, следствием какого-либо заболевания, то в последнее время диагноз первичной гипертонии ставится все чаще и манифестирует уже в 10-11 лет", - рассказала Котова.

По ее словам, гипертония у детей развивается из-за лишнего веса, потребления фастфуда и полуфабрикатов с большим количеством соли, а также недостатка физической активности. При этом лучший способ снизить риски - правильно питаться, снизить употребление соли и сохранять физическую активность.

"Лучше найти любимый спорт. Если это по каким-то причинам невозможно, то ходьба после школьных занятий. Нужно стремиться к десяти тысячам шагов четыре раза в неделю", - рассказала врач в беседе с ТАСС.

Также она посоветовала отказываться от использования гаджетов за два часа до сна, чтобы отдых был более полноценным.