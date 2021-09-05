Маск лично познакомил внука Королева с компанией SpaceX

Основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск организовал визит Андрея Королева - внука "отца советской космонавтики" Сергея Королева - на завод своей частной космической фирмы. Как сообщает ТАСС, об этом в соцсетях сообщил сам Королев.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" - отмечается в сообщении родственника основателя советской ракетно-космической техники.

Уточняется, что Андрей Королев сопроводил публикацию фотографиями, на которых он изображен в ходе экскурсии по заводу SpaceX вместе с Маском и сыном Павлом Королевым.

Напомним, что Илон Маск часто комплиментарно отзывается о советских достижениях в космосе и регулярно использует при этом русский язык.