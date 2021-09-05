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05.09.2021 23:20
Рубрика: В мире

Меркель заявила о необходимости сотрудничества Берлина с талибами

Текст: Максим Макарычев

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин должен сотрудничать с "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), чтобы помочь эвакуировать работавших на немцев граждан Афганистана.

Талибы удерживают в аэропорту несколько самолетов с иностранцами

Меркель заявила журналистам в воскресенье, что "следует просто поговорить с талибами о том, как мы можем вывести людей, которые раньше работали на Германию, из страны и отправить их в безопасное место". Она добавила: "Это те, с кем сейчас нужно поговорить". По ее словам, в интересах Германии необходимо поддержать международные организации, которые помогают улучшить гуманитарные условия в Афганистане. Она назвала хорошим сигналом открытие аэропорта в Кабуле, что снова позволит направить медицинскую помощь в эту страну.

Замечания Меркель прозвучали после того, как представитель талибов сказал в интервью немецкой газете, что группировка готова к установлению полноценных дипломатических отношений с немцами и "простила" им их прошлое сотрудничество с американцами в Афганистане. Забихулла Муджахид сообщил еженедельнику Welt am Sonntag, что "Талибан" хочет установить дипломатические отношения с Германией.

Талибы также надеются на финансовую поддержку со стороны Германии, а также на гуманитарную помощь и сотрудничество в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства Афганистана. Меркель не упомянула об этих высказываниях и не сказала об установлении каких-либо официальных дипломатических отношений с новой афганской властью.

Между тем, как отмечает Associated Press, некоторые западные страны неохотно разговаривают с талибами. В целом и само правительство Германии сдержанно относится к установлению официальных связей с "Талибаном". Официальные лица в Берлине говорят, что необходимы переговоры, чтобы вывести из страны оставшихся бывших афганских сотрудников, которые работали на немцев.

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