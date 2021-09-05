МИД Японии: Россию и Китай ждут на встрече G7 по Афганистану

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги анонсировал встречу "семерки" на уровне министров иностранных дел, в ходе которой стороны планируют обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK. По словам японца, на консультации, которые состоятся 8 сентября, приглашены руководители внешнеполитических ведомств России и Китая.

По информации журналистов, в ближайшее время в Катар вылетит представитель японского правительства Цукаса Уэмура, который на протяжении многих лет работал в МИД Японии - в качестве посла представлял свою страну в Саудовской Аравии и является признанным специалистом по Ближнему Востоку.

Уэмура проведет переговоры по вопросу эвакуации персонала японского посольства в Афганистане из числа местных граждан. Речь идет о порядка 500 человек. Напомним, что 15 августа японское диппредставительство в Кабуле временно приостановило свою работу и переместилось в Доху.