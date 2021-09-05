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05.09.2021 12:31
Рубрика: Власть

МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану

Текст: Александр Гусаров

В Москве нет конкретной информации о возможности некой встречи по Афганистану, в том числе в формате "большой семерки" (G7). Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о том, что встреча G7 на уровне глав МИД с участием России и КНР планируется 8 сентября.

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"Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "семерки" не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте "семерки", - сказала дипломат.

По ее словам, "все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате". "Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира", - отметила Захарова, уточнив, что тем самым "партнеры демонстрируют несистемный подход".

Напомним, ранее глава МИД Японии заявил, что министры иностранных дел государств G7 планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая - стран, которые официально не входят в этот формат.

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