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05.09.2021 19:02
Рубрика: Власть

Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт

Текст: Сергей Бабкин

В некоторых мини-маркетах Москвы развесили объявления: покупателей просят не есть продукты, пока они не оплачены. Между тем, в торговых залах крупных сетей люди периодически спокойно употребляют часть товаров из тележки. А только потом "пробивают" их на кассе. Столичные юристы рассказали "РГ", как эта ситуация регламентирована законом.

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"Нормы гражданского законодательства не содержат запрета оплаты товара после его передачи, - подчеркнула адвокат Светлана Бурцева. - Выставленные на прилавках товар - это публичная оферта, то есть предложение магазином товара для заключения договора купли-продажи с любым покупателем". Фактически, если покупатель берет с полки товар и несет его для оплаты в кассе, он принимает условия оферты и соглашается с условием его приобретения. Тем самым, продолжает собеседник "РГ", человек заключает с магазином договор купли-продажи товара. И, соответственно, этот договор позволяет покупателю не только получить товар, но и делать с ним все, что он пожелает. В том числе - пробовать и съедать.

"Такое право покупателя пробовать или съедать продукты до их оплаты прямо не прописано и не запрещено. Вместе с тем, покупатель принимает обязанность оплатить покупку. И если покупатель выпил или съел товар, то необходимо сохранить упаковку и заплатить за съеденное или выпитое на кассе. Желание не заплатить за него и пройти мимо кассы порождает проблемы административного или уголовного характера", - добавила Светлана Бурцева. Такие действия могут квалифицироваться как уничтожение или повреждение чужого имущества или же мелкое хищение путем присвоения или растраты, которое уже тянет на уголовною статью.

С другой стороны, комментирует адвокат Владимир Постанюк, пока товар не оплачен, договор купли-продажи со стороны покупателя не исполнен. А значит товар все еще находится в собственности продавца. Таким образом, когда покупатель пробует еду или пьет воду до оплаты, он фактически умышлено причиняет ущерб имуществу продавца и должен возместить этот ущерб, оплатив стоимость товара. "Но пока покупатель не покинул территорию магазина, не оплатив товар, доказать его умысел на причинение вреда без последующего возмещения затруднительно. Кроме того, обычно это незначительный вред, в связи с чем покупатель может быть освобожден от ответственности", - подчеркнул правовед. Поэтому при своевременной оплате стоимости товара до составления административных протоколов или возбуждения уголовных дел подобные ситуации не доходят.

Власть Право

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