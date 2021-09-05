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05.09.2021 18:45
Рубрика: Экономика

Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации

Текст: Матвей Линник

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 рассмотреть возможность взаимного признания фактов вакцинации. Выступление министра опубликовала пресс-служба ведомства.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - сказал он.

Мурашко отметил, что странам-участницам важно выработать общие подходы к обеспечению доступности медицинских препаратов на профилактики и лечения инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против новых штаммов. При этом, по его словам, регуляторная оценка таких вакцин должна иметь научную основу и не политизироваться.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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