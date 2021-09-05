Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 рассмотреть возможность взаимного признания фактов вакцинации. Выступление министра опубликовала пресс-служба ведомства.

"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - сказал он.

Мурашко отметил, что странам-участницам важно выработать общие подходы к обеспечению доступности медицинских препаратов на профилактики и лечения инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против новых штаммов. При этом, по его словам, регуляторная оценка таких вакцин должна иметь научную основу и не политизироваться.