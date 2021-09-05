На Венецианском фестивале состоялась мировая премьера фильма "Дюна"

В итальянской Венеции пошла волна. Нет, точнее сказать - местные воды накрыла фантастическая пустыня, где добывают чудодейственный меланж - он же пряность - так в переносном смысле можно назвать и произведения искусства. Сравнения - к тому, что на 78-м Международном Венецианском кинофестивале показали самый ожидаемый фильм не только 2021 года, но и последних пяти лет - "Дюна" - режиссера Дени Вильнева. Именно пять лет назад стало известно, что права на новую экранизацию фантастического романа Фрэнка Герберта, написанного в 1965 году, приобрела студия Legendary Pictures.

Экранизация "Дюны" - это серьезный вызов, потому что каждый, кто видел фильм Дэвида Линча, снятый по этому роману Герберта в 1984 году, неспособен быстро избавиться от невероятных визуальных решений режиссера - его фантазия врезается в память навсегда. Поразительно, но сам Линч считал свою "Дюну" неудачей. Однако Дени Вильнев к своей картине относится иначе - судя по интервью, которые раздавал в Венеции, он в целом доволен своей работой.

"Дюну" на Венецианском кинофестивале представили соответственно высоким ожиданиям. Молодые красавцы актеры (Тимоти Шаломе только в декабре будет 25, Зендее исполнилось столько же недавно - 1 сентября) - исполнители главных ролей - сверкали на фотоколлах и красных дорожках как тот самый меланж. Платье Зендеи в бежево-песочных "пустынных" тонах было такое, словно она прямо с экрана вышла на остров Лидо, где проводится фестиваль. Тимоти Шаломе появился в костюме с блестками - его непослушные волосы, с которыми, по признанию режиссера, тот намучился при работе над фильмом, были причесаны и уложены насколько это возможно.

Актеры - а в Венеции представляли "Дюну" еще и Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарскаргд, Джош Бролин, Хавьер Бардем и другие - привлекли к себе столько внимания, что некоторые чуть не забыли про "главное блюдо" - фильм. Тем временем, он и есть основной предмет для разговора.

Вернемся еще немного к истории экранизаций романа "Дюна". Он будоражил воображение разных творцов, поскольку в нем все - и научная фантастика, и политика, и власть, и семейные отношения, и любовь, и загадка. В романе - мощнейшие образы, которые так и просятся на экран. Еще ранее появления фильма Линча далее всех продвинулся в работе над "Дюной" Алехандро Ходоровский. Им была задумана масштабная 14-часовая эпопея, но увы - ей не суждено было осуществиться. В итоге появился фильм документальный "Дюна Ходоровского", который будет небезынтересно посмотреть всем, кто имеет отношение в профессиональном плане к литературе и к кино в первую очередь, если они до сих пор этого не сделали.

Фото: Предоставлено UPI

Вильнев тоже можно сказать лишь подступился к теме. Полное название картины, которая длится около двух с половиной часов "Дюна. Часть первая". И основное ощущение от нее - фильм - это масштабные вступительные аккорды к основной теме - к чему-то бОльшему и еще более грандиозному. Ленте подошло бы и название "Дюна. Начало". Оно точнее отразило бы и суть работы, и то, что она посвящена становлению главного героя - взрослению Пола Атрейдеса, роль которого исполняет Тимоти Шаломе.

Вильнев не скрывал, что делает картину в расчете на Тимоти, как исполнителя главной роли. И Шаломе в кадре действительно очень много. В отличие от Зендеи, которая появляется несправедливо редко (по слухам вторую часть картины планируется в большей степени посвятить ее героине). Зендея играет девушку Чани из племени Фременов, обитающих на планете Арракис. На этой планете - ее другое название Дюна - и происходит основное действие и книги, и фильма. На Дюну прибывает семья Атрейдесов - ее глава герцог Лето (Оскар Айзек) становится правителем этого мира. Но его не готовы принять. Кровопролитные схватки, борьба за власть... В фильме они показаны так, что первые критики сравнили его с "Властелином колец", "Игрой престолов". И "Звездными войнами". Юному Полу - сыну Герцога и его матери леди Джессике (Ребекка Фергюсон) придется спасаться всеми возможными путями, параллельно постигая новый мир чужой планеты.

Дени Вильнев работает над своей "Дюной" как Микеланджело от кино. С таким же размахом. В фильме нет ни одного малозначительного кадра. Вильнев и его герои сами кажутся пришельцами, которые вышли из громадного инопланетного корабля, как те межгалактические судна, которые показаны в фильме. Каждый кадр картины многократно усилен музыкой Ханса Циммера, которая поднимает "Дюну" на такую высоту, что ее хочется назвать фильмом-симфонией. Музыка в этой картине больше чем главный герой - Циммер превзошел сам себя - создавая такие звуки, которые, кажется, даже не могут существовать - разве что в фантастическом мире. По сравнению в музыкой к "Дюне", циммеровская музыка к "Пиратам Карибского моря" кажется просто приятной мелодией.

Работы художников, гримеров, игра со светом - все это способно впечатлить даже самого искушенного зрителя. Большинство сцен после просмотра проигрываются в памяти помногу раз. И попытка понять, как это сделано - отступает перед тем, что хочется испытать ощущение масштабов и величия еще и еще. Вильневу удалось передать очень важную вещь, что есть в романе, и которую можно передать одним словом и ощущением - наваждение. Арракис - как наваждение для Пола Атрейдеса, "Дюна" как наваждение для читателя и зрителя и для кинематографиста - как соавтора этого незаурядного произведения. "Дюна" - как безумный сон, в котором смешались фантазия и реальность.

Однако же сама история, рассказанная в новом фильме, не задевает так, как та, которая есть в романе, или та, которую поведал в своем кино Дэвид Линч. Желание сделать мощно и попытка показать величие замысла обогнали сюжет и смыслы. И если отбросить запрограммированное величие, не увидишь ничего сверхъестественного. Вильнев в интервью говорил о том, что лучше бы он сделал по "Дюне" один фильм. Скорее всего, режиссер прав.

Фото: Предоставлено UPI

Если обсуждать фильм, отойдя от его заявки на эпохальное полотно, то по-простому можно сказать, что одно из самых действительно больших явлений в картине - это игра актеров. В первую очередь - Ребекки Фергюсон, а также - Оскара Айзека и Стеллана Скарсгарда. Последний исполняет роль Владимира Харконнена, бывшего правителя Дюны, заклятого врага главных героев. В случае со Скарсгардом вообще происходит чудо - актеру удается "прорваться" сквозь тонны сложнейшего грима - в том плане, что зритель даже забывает о том, сколько всего на него наверчено. Он видит в первую очередь историю и судьбу этого персонажа, его помыслы, потайные и открытые желания и намерения. Оскар Айзек - герой этого Венецианского кинофестиваля. Помимо яркой роли в "Дюне", он сыграл еще и в мини-сериале "Сцены из супружеской жизни", который также в программе киносмотра. Это ремейк знаменитого фильма Ингмара Бергмана. Партнерша Айзека по фильму - Джессика Честейн.

Вернемся к актерским работам в "Дюне". Ребекка Фергюсон в своей игре воплощает все то, о чем так много говорят сегодня в искусстве в отношении к женщинам. Всего одна героиня совмещает в себе все - и мать, и любимую, и ту, на чьих плечах поддержка и своего мужчины, и сына. Женщину, которой все время приходится быстро принимать решение, делать нелегкий выбор, от которого многое зависит. Скорее всего, Вильнев и команда, создавая "Дюну", "держали в голове" премию "Оскар" с ее новыми правилами - в фильме все соответствует им. Но на данный момент норвежская актриса Ребекка Фергюсон - претендентка номер один на главную женскую роль этого года.

Сам Вильнев получит другую престижную награду в ближайшее время - его будут особо чествовать на кинофестивале в Торонто, где состоится северо-американская премьера "Дюны". Киносмотр в Торонто TIFF начинает свою работу через четыре дня - 9 сентября.

А в России фильм "Дюна" выходит в прокат уже 16 сентября, хотя первоначально его появление в кинотеатрах планировалось на полтора месяца позже. Даже в США фильм выйдет лишь 22 октября - вначале в кинотеатрах, затем, спустя месяц на стриминговом сервисе HBO Max.

К этому времени российские зрители уже вовсю смогут делиться впечатлениями от увиденного.

Кстати

Обозреватель "РГ" побеседовала с режиссером и исполнителями главных ролей в фильме "Дюна". В частности, Дени Вильнев рассказал, что он думает о второй части картины, Стеллан Скарскард - о том, что у него огромный актерский багаж, и он многому мог бы научить, но молодые актеры должны прокладывать свои пути в искусстве сами. Тимоти Шоламе поведал, как ему помогают в работе русские корни. Полностью ответы читайте в "РГ" к выходу картины в прокат.