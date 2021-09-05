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05.09.2021 22:04
Рубрика: Власть

Наблюдатели из числа гражданских лиц проконтролируют выборы в воинских частях и вузах

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Территории воинских частей и военных городков - это закрытые объекты, и пройти туда так запросто посторонним не удастся. В связи с этим и предстоящими выборами в Госдуму ребром встал вопрос, как обеспечить доступ наблюдателей из числа гражданских лиц на избирательные участки, на которых будут голосовать военнослужащие. Решить этот вопрос вызвались представители Общественной палаты РФ и Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР).

В минувшую пятницу в Твери они провели посвященное этой теме мероприятие.

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Отмечается, что "в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за ходом выборов в федеральные и региональные органы власти, которые пройдут 19 сентября 2021 года, член Общественной палаты РФ, председатель совета МЕГАПИР Александр Каньшин провел встречу с представителями ветеранской общественности, региональных отделений ДОСААФ России, штабов "Юнармии" и поисковых отрядов". Также он встретился и побеседовал с должностными лицами воинских частей гарнизона, которые ответственны за организацию процесса голосования военнослужащих и членов их семей, а также курсантов военно-учебных заведений, дислоцирующихся в Тверском гарнизоне.

Важно, чтобы все граждане, в том числе военнослужащие могли реализовать свое право избирать

"На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с работой на выборах общественных наблюдателей, действующих в интересах соблюдения прав граждан по участию в выборах в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в пресс-службе МЕГАПИР.

"Для нас, представителей Общественной палаты и общественного объединения офицеров запаса, важно, чтобы все без исключения граждане России, в том числе военнослужащие и члены их семей, имели возможность реализовать свое право избирать и быть избранными. А также чтобы выборы были открытыми, а предвыборная агитация кандидатов проходила в честной и бескомпромиссной борьбе. Для этого к участию во встрече мы пригласили членов Общественной палаты Тверской области, представителей областной избирательной комиссии, широкого спектра общественных объединений, а также тех, кто в воинских частях отвечает за организационно-техническое обеспечение выборов. Нам интересно ваше мнение и предложения, о которых по итогам встречи мы проинформируем Совет Общественной палаты России", - сказал Каньшин.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам организации, подготовки и проведения выборов, а также по широкому кругу вопросов.

Власть Безопасность Армия Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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