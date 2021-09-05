Назван эффективный способ похудеть с помощью тарелки

Одним из самых эффективных способов похудеть является так называемый "метод тарелки". Об этом "РГ" рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко.

"Важно питаться полноценно и разнообразно, проще всего придерживаться принципов здорового питания, используя "метод тарелки", - рассказала эксперт. - Тарелку диаметром 22 сантиметра наполовину нужно заполнять свежими овощами, на четверть - белком (мясо, птица, рыба, морепродукты), и еще на четверть - крупами или макаронами из твердых сортов пшеницы".

Если у человека с избыточным весом нет сахарного диабета, то ориентироваться на гликемический индекс продуктов не стоит, добавила собеседник "РГ". В то же время одним из следствий избыточного веса может стать так называемая инсулинорезистентность. "В таких случаях важно найти истинную причину , командная работа эндокринолога, диетолога и психолога, работающего с нарушениями пищевого поведения наиболее эффективна в таких ситуациях", - подчеркнула Ольга Деревянко.