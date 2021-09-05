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05.09.2021 20:37
Рубрика: Общество

Назван один из первых симптомов болезни Альцгеймера

Текст: Матвей Линник

Легкие когнитивные нарушения могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал MedicalXpress со ссылкой на исследование Университета в Каунасе.

Фото: iStock
Назван "ночной" симптом рака крови

Как правило, эти отклонения можно выявить на МРТ-снимках, однако ручной анализ занимает много времени.

Ученые из Литвы разработали метод, позволяющий распознавать нарушения с помощью искусственного интеллекта. По их словам, их алгоритм предсказывает болезнь с вероятностью почти в 100% и значительно ускоряет процесс анализа снимков МРТ.

"После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, и в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнает диагноз и получает лечение гораздо быстрее", - рассказал один из авторов исследования Ритис Маскелюнас.

Специалисты отмечают, что легкие когнитивные нарушения также могут быть симптомом других заболеваний, связанных с головным мозгом.

Общество Здоровье Общество Наука

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