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05.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Назван опасный фактор, который отбросит рубль к апрельским показателям

Текст: Георгий Панин
В сентябре финансовые рынки ждут ряд важных событий, которые могут существенно сказаться на курсе рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала, что поможет рублю и какие его ждут риски:

Фото: iStock
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- Основным событием, которое может оказать положительное воздействие на курс рубля в первой половине сентября, станет заседание совета директоров Банка России 10 сентября, на котором будет приниматься решение по ключевой процентной ставке.

Мы полагаем, что с высокой вероятностью ключевая ставка на этом заседании будет еще раз повышена, но насколько - будет зависеть от данных по инфляции потребительских цен за август, которые выйдут накануне заседания.

Чем выше будет инфляция в августе, тем более существенным будет повышение ставки, то есть мы ожидаем, что на сентябрьском заседании ставку могут повысить как минимум на 0,25 процентного пункта до 6,75%.

На этот фактор рубль в теории должен отреагировать положительно. Кроме того, высокие цены на нефть, превышающие $70 за баррель, могут также положительно повлиять на курс рубля, если только не возникнет опять новых существенных ограничений, связанных с пандемией "ковида" в мировой экономике, и прежде всего, у крупнейших потребителей нефти, таких как Китай и Индия.

Темпы вакцинации в России и мире тоже могут стать фактором, влияющим на курс рубля, так как от преодоления последствий пандемии "ковида" в кратчайшие сроки будет зависеть восстановление мировой и в том числе российской экономики. Заседание ЕЦБ 9 сентября, на котором не будет обсуждаться вопрос об ужесточении монетарной политики в еврозоне, может способствовать ослаблению евро и росту курса рубля к евро.

Наиболее опасным фактором для курса рубля в сентябре может стать новая волна пандемии коронавируса, о которой предупреждал ВОЗ. Если этот сценарий сбудется, то восстановление мировой экономики затянется, а это повлечет последствия в виде снижения спроса на нефть, и, соответственно, окажет давление на рубль.

Фото: Абрамов Денис/ТАСС
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22 сентября ФРС объявит решение о процентной ставке. И хотя повышения процентных ставок в США на этом заседании не ожидается, вероятно, что комитет по открытым рынкам ФРС назовет конкретные сроки начала сворачивания скупки активов на открытом рынке, что станет сигналом об ужесточении монетарной политики. На это доллар может отреагировать существенным ростом, что станет негативом для рубля.

Прогнозируем на сентябрь курс доллара в коридоре 72-76 рублей, евро в диапазоне 86-89 рублей.

Справка "РГ"

По данным Банка России, в последний раз курс доллара доходил до 76 рублей в апреле 2021 года, курс евро приближался к отметке в 89 рублей в июне 2021 года.

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