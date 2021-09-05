Новое правительство Японии впервые может возглавить женщина

Действия Суги фактически означают добровольную сдачу им кресла главы японского правительства, которое в Стране восходящего солнца автоматически получает руководитель "партии власти". Суга является командным игроком и, скорее всего, выполняет волю большинства. Он встал у руля японского кабмина в сентябре прошлого года после отставки премьера Синдзо Абэ. Последний тогда в спешном порядке сложил с себя полномочия из-за обострения хронического заболевания. Сам Суга известен тем, что в университетские годы активно занимался каратэ, неравнодушен к сладкому, особенно к американским блинчикам-панкейкам, практически не употребляет алкоголь. Помимо этого, политик в отличие от других японских премьеров не может похвастаться своей богатой родословной и представляет собой скорее выходца из народа.

Примечательно, что Ёсихидэ Суга возглавил кабинет в довольно сложный период, когда страна была вынуждена бороться с распространением коронавирусной инфекции, организовывать вакцинацию населения и параллельно готовиться к отложенной из-за COVID-19 на год летней Олимпиаде. Решение всех этих задач требовало от политика колоссальных усилий и, к сожалению, практически не принесло ему заветных очков. Действия правительства то и дело наталкивались на критические замечания со стороны жителей японского архипелага. Итогом стало падение рейтингов премьера до критических 30 процентов, что ударило по позициям ЛДП в целом. В итоге, как показали соцопросы агентства Киодо, около 56,7 процента респондентов назвали решение Суги "уйти без боя" закономерным.

Помимо этого, пандемия COVID-19 значительно сузила возможности Ёсихидэ Суги проявить себя на внешнеполитической арене, где он за минувший год фактически не сделал ничего выдающегося. В контексте японской дипломатии на российском направлении эксперты ожидали, что новый премьер продолжит курс своего предшественника Синдзо Абэ. Однако весь минувший год в отношениях Токио и Москвы, увы, не наблюдалось какого-либо прогресса. И не совсем понятно, случилось это по вине коронавируса и других объективных обстоятельств или все же в силу каких-то других причин. К примеру, ни COVID-19, ни другие обстоятельства не помешали японскому премьеру навестить президента США Джо Байдена в Вашингтоне после инаугурации американского лидера, а также посетить ряд азиатских государств.

Некоторые обозреватели отмечают, что местные японские политические элиты могли умышленно вывести Сугу на передний план в то время, когда управлять страной было крайне сложно, чтобы потом после нормализации ситуации убрать его из игры, заменив на человека из привычной обоймы.

Времени до выборов осталось мало, поэтому каждый из кандидатов в премьеры Японии старается как можно ярче заявить о себе

Как бы то ни было, но решение японского премьера не баллотироваться всколыхнуло политическую жизнь островного государства и заставило выйти из тени целый ряд претендентов на должность руководителя кабмина. Времени до выборов осталось мало, поэтому каждый из кандидатов в самое ближайшее время постарается как можно ярче заявить о себе.

Интересно, что среди кандидатов на премьерское кресло появились политики из женского лагеря. За всю историю Страны восходящего солнца представительницы прекрасного пола еще ни разу не возглавляли кабинет. В этом контексте в прессе указывают на бывшего министра по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити, которая может иметь неплохие шансы на победу. Информагентство Киодо со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах сообщает, что Такаити в случае ее выдвижения поддержит экс-премьер страны Синдзо Абэ.

Последний, кстати, имеет большое влияние на самую крупную фракцию в ЛДП, а также обладает большим опытом, который может позволить ему найти возможности договориться с другими группами парламентариев сделать выбор в пользу японки. Помимо этого, побороться за премьерское место способна еще и Сэйко Нода, которая неоднократно занимала крупные правительственные и партийные посты и давно не новичок в политике.

Грядущие перемены в руководстве Японии в ближайшее время вряд ли позволят оживить российско-японские отношения. Местные политики в сентябре будут заняты сначала борьбой за лидерство в партии, в октябре - выборами в нижнюю палату парламента. Японское население сейчас в большей степени волнуют внутренние проблемы, среди которых неспособность властей остановить пандемию COVID-19, слабые темпы вакцинации и экономические сложности. Поэтому прорывов на российском направлении ждать не приходится. Было бы хорошо, если бы просто новая команда не забыла наследие Синдзо Абэ и хотя бы пообещала вернуться к наработкам бывшего японского премьера и его единомышленников.