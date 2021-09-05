Новое правительство Японии впервые может возглавить женщина

Действия Суги фактически означают добровольную сдачу им кресла главы японского правительства, которое в Стране восходящего солнца автоматически получает руководитель "партии власти". Суга является командным игроком и, скорее всего, выполняет волю большинства. Он встал у руля японского кабмина в сентябре прошлого года после отставки премьера Синдзо Абэ. Последний тогда в спешном порядке сложил с себя полномочия из-за обострения хронического заболевания. Сам Суга известен тем, что в университетские годы активно занимался каратэ, неравнодушен к сладкому, особенно к американским блинчикам-панкейкам, практически не употребляет алкоголь. Помимо этого, политик в отличие от других японских премьеров не может похвастаться своей богатой родословной и представляет собой скорее выходца из народа.
Примечательно, что Ёсихидэ Суга возглавил кабинет в довольно сложный период, когда страна была вынуждена бороться с распространением коронавирусной инфекции, организовывать вакцинацию населения и параллельно готовиться к отложенной из-за COVID-19 на год летней Олимпиаде. Решение всех этих задач требовало от политика колоссальных усилий и, к сожалению, практически не принесло ему заветных очков. Действия правительства то и дело наталкивались на критические замечания со стороны жителей японского архипелага. Итогом стало падение рейтингов премьера до критических 30 процентов, что ударило по позициям ЛДП в целом. В итоге, как показали соцопросы агентства Киодо, около 56,7 процента респондентов назвали решение Суги "уйти без боя" закономерным.
Помимо этого, пандемия COVID-19 значительно сузила возможности Ёсихидэ Суги проявить себя на внешнеполитической арене, где он за минувший год фактически не сделал ничего выдающегося. В контексте японской дипломатии на российском направлении эксперты ожидали, что новый премьер продолжит курс своего предшественника Синдзо Абэ. Однако весь минувший год в отношениях Токио и Москвы, увы, не наблюдалось какого-либо прогресса. И не совсем понятно, случилось это по вине коронавируса и других объективных обстоятельств или все же в силу каких-то других причин. К примеру, ни COVID-19, ни другие обстоятельства не помешали японскому премьеру навестить президента США Джо Байдена в Вашингтоне после инаугурации американского лидера, а также посетить ряд азиатских государств.
Некоторые обозреватели отмечают, что местные японские политические элиты могли умышленно вывести Сугу на передний план в то время, когда управлять страной было крайне сложно, чтобы потом после нормализации ситуации убрать его из игры, заменив на человека из привычной обоймы.
Как бы то ни было, но решение японского премьера не баллотироваться всколыхнуло политическую жизнь островного государства и заставило выйти из тени целый ряд претендентов на должность руководителя кабмина. Времени до выборов осталось мало, поэтому каждый из кандидатов в самое ближайшее время постарается как можно ярче заявить о себе.
Интересно, что среди кандидатов на премьерское кресло появились политики из женского лагеря. За всю историю Страны восходящего солнца представительницы прекрасного пола еще ни разу не возглавляли кабинет. В этом контексте в прессе указывают на бывшего министра по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити, которая может иметь неплохие шансы на победу. Информагентство Киодо со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах сообщает, что Такаити в случае ее выдвижения поддержит экс-премьер страны Синдзо Абэ.
Последний, кстати, имеет большое влияние на самую крупную фракцию в ЛДП, а также обладает большим опытом, который может позволить ему найти возможности договориться с другими группами парламентариев сделать выбор в пользу японки. Помимо этого, побороться за премьерское место способна еще и Сэйко Нода, которая неоднократно занимала крупные правительственные и партийные посты и давно не новичок в политике.
Грядущие перемены в руководстве Японии в ближайшее время вряд ли позволят оживить российско-японские отношения. Местные политики в сентябре будут заняты сначала борьбой за лидерство в партии, в октябре - выборами в нижнюю палату парламента. Японское население сейчас в большей степени волнуют внутренние проблемы, среди которых неспособность властей остановить пандемию COVID-19, слабые темпы вакцинации и экономические сложности. Поэтому прорывов на российском направлении ждать не приходится. Было бы хорошо, если бы просто новая команда не забыла наследие Синдзо Абэ и хотя бы пообещала вернуться к наработкам бывшего японского премьера и его единомышленников.