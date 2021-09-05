Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского

Владимир Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом Крым не может быть пунктом повестки дня таких переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что на переговорах не может обсуждаться Крым.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров", - пояснил Дмитрий Песков. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться, добавил он.