Песков назвал нонсенсом заявление об угрозе ЕС из-за "Северного потока-2"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности Европы - нонсенс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Зеленский говорит, что "Северный поток-2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что строительство газопровода - это, наоборот, вклад в обеспечение европейской энергобезопасности.

"Северный поток-2" - международный коммерческий проект, необходимый для энергобезопасности Европы. Он строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. В 2021 году по газопроводу может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По экспертным оценкам, он может заработать в октябре или в начале ноября.