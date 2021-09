Пять малоизвестных фактов о Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри обожал выступать на стадионах и редко отказывался от интервью. Солист Queen любил толпу, клубы и тусовки, был человеком азартным, беспечным и бесшабашным. Ездил по странам "на шопинг" и однажды купил в Японии произведения искусства более чем на 200 тысяч фунтов стерлингов. Порой затевал для друзей свои знаменитые балы: ящики с шампанским и блюда с едой доставляли по несколько часов, а денег на угощения, одежду и развлечения Фредди никогда не считал. Хотя бы и потому, что больше всего ненавидел оставаться одиноким, невостребованным, и сильно страдал без ставшего ему уже необходимым восхищения людей... Поэтому на гастролях Фредди сбегал из шикарных номеров отелей, чтобы гулять по незнакомым городам, общаться с незнакомыми людьми и постепенно стал неразборчивым в связях.

Но при этом он оставался человеком одиноким и довольно скрытным - что творилось в его душе, знали только ближайшие друзья - Элтон Джон, диджей Кенни Эверетт и коллеги по Queen. А еще первая любовь Мэри Остин. Да может, и любимые персидские кошки, которых Фредди обожал. Их было, кажется, больше десятка, и когда Меркьюри умирал от СПИДа на своей огромной кровати, они буквально не отходили от него ни на минуту. А потом спрыгнули с ложа, на котором могли разместиться шестеро, и исчезли на улицах Лондона - города, который принес их хозяину великую славу, счастье, но и эту ужаснувшую весь мир трагедию…

1. Мало кто знает, но вначале Фредди Меркьюри не был уверен в своем таланте. Еще до того, как присоединиться к Queen, в 1970-м он записал свой первый сингл I Can Hear Music (кавер-версию песни группы The Beach Boys), но на всякий случай - под псевдонимом Ларри Люрекс. Теперь цена на эту "сорокопятку" на "черном рынке" начинается с 1000 фунтов. Впрочем, услышать эту песню можно и на двойном CD, названном Freddie Mercury - Messenger of the Gods.

2. В детстве Фредди (вначале его звали Фаррух Булсара - но еще в школе, увлекшись рок-н-роллом, он начал назвать себя Фредди, а псевдоним Меркьюри взял при записи дебютного альбома Queen) был очень тихим и застенчивым. "В школе Фредди был очень тихий малый. Скромняга. Иногда хихикал , как гимназистка. Но порой вставал и изображал Джими Хендрикса, а все мы старались его заткнуть, убеждая, что у него все равно ничего не получится", - вспоминали потом его одноклассники. Да, именно Хендрикс и Led Zeppelin были вначале его кумирами!

3. Именно Меркьюри написал большинство хитов группы Queen. Среди них We Are The Champions, Don"t Stop Me Now, Seven Seas the Rhye, Killer Queen и конечно, Bohemian Rhapsody. Но мало кто знает, как он работал. Вот, например, как рассказывал о создании "Богемской рапсодии", главного хита группы, прослушанного на стриминговых сервисах уже более 1,5 миллиарда раз, исследователь группы Рик Скай: "Фредди проиграл на фортепиано тему и с королевским апломбом обратился к ошеломленному продюсеру (Рою Томасу Бейкеру - прим. ред.): "А теперь, дорогуша, начинается оперный кусок"…

Да, музыканты записали оперные вокалы вчетвером с вокальными наложениями. А запись с многочисленными усовершенствованиями заняла у Фредди три недели. В итоге в "Богемской рапсодии" слышится хор восьмидесяти голосов, и Queen первыми так органично совместили в одном треке балладу, оперу и хард-рок.

Кстати, на концертах "небольшие оперные вкрапления" (как их называл сам Меркьюри), всегда звучали фонограммой. Ибо спеть так точно и слаженно, в несколько десятков голосов можно было только в студии. Выпускающая компания EMI, узнав, что трек звучит около шести минут, и сочтя, что поэтому он не станет хитом (для формата обычно полагалась трехминутная длительность) потребовали, чтобы рапсодию сократили в два раза. Но Фредди уперся: "Мы совершенно уверены, что песня станет хитом именно в таком виде… И мы не позволим ее кромсать!" В итоге, оказалось, что он прав. И сейчас песню слушают, любят, а видеоклип на нее, размещенный на YouTube, просмотрели уже более 1 миллиарда человек.

4. В свободное время Фредди Меркьюри выпускал и сольные альбомы, отличающиеся по стилистике от принятых в Queen. C 1987 года он иногда выступает с оперной примой Монсеррат Кабалье, записывает с ней погруженный в оперу альбом Barcelona. Причем, выходит на сцену уже во фраке и с бабочкой. Не менее интересен сольник Фредди Great Pretender (вышедший в феврале 1987 года), но это уже танцевальные электронные хиты, которые Queen вряд ли бы согласились исполнять.

5. После смерти Меркьюри от СПИД 24 ноября 1991 года, состоялся концерт его памяти, который телевидение Великобритании транслировало почти на 100 стран, что стало тоже рекордом….