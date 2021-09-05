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Рубрика: В мире

Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Будучи президентом США, Дональд Трамп "не был впечатлен" президентом Франции Эманнюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а придавал большее значение мнению президента России и лидера КНДР. Об этом изданию Business Insider рассказала племянница бывшего американского лидера Мэри Трамп. По ее словам, ее дядя предпочитает иметь дело с авторитарными лидерами, а не с теми, кто "хочет заниматься дипломатией".

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Сам же Трамп в сентябре 2020 года пытался убедить американцев, что быть в хороших отношениях с иностранными державами - это значит показывать свою слабость. "Это нормально - не устраивать войну", - подчеркивал политик, хорошо отзываясь о Владимире Путине.

"Я ему нравлюсь, он мне нравится. Это не так плохо!", - говорил Трамп. Путина он называл "шахматистом мирового класса". К этой категории можно отнести и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

А российский лидер после первой встречи с Трампом обращал внимание на то, что его "телевизионный" коллега сильно отличается от реального. "Он быстро достаточно анализирует, быстро отвечает на поставленные вопросы", - поделился своим мнением Путин. Кроме того, Трамп обладает важным качеством для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой - умеет слушать.

В мире США Президент Дональд Трамп Россия и США

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