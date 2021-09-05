Почти 200 беженцев из Афганистана тщательно проверят в США

Почти 200 человек, эвакуированных из Афганистана, проходят дополнительную проверку в США. Этих людей подозревают в связях с террористами. Подозрительных беженцев помечают желтым или красным цветом, сообщает телеканал Fox News. Всего в Соединенные Штаты спецрейсами доставлено почти 30 тысяч граждан Афганистана.

Ранее глава северного командования вооруженных сил США Глен Ван Херк заявил, что Белый дом намерен расширить помощь людям, бежавшим от талибов. Согласно последним данным, свыше 25 тысяч афганцев получили продукты, воду и медицинскую помощь. Все они размещены в специальных центрах.

Напомним, Вашингтон объявил о завершении вывода войск США из Афганистана. Принято решение не продлевать операцию по эвакуации людей.