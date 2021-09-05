Новости

Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей 07:40
МИД Японии: Россию и Китай ждут на встрече G7 по Афганистану 07:32
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами 06:50
Почти 200 беженцев из Афганистана тщательно проверят в США 06:15
В Японии на режиссера Такэси Китано напал мужчина с ножом и киркой 05:21
На Сахалине нашли тело подростка, пропавшего после купания с матерью 05:21
Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане 04:55
Вильфанд назвал регионы с самой высокой температурой воздуха 04:06
Летевшую из Москвы в Анталью пассажирку сняли с рейса из-за маски 03:56
Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину 03:23
Восемь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте 02:40
Основатель Telegram Дуров назвал контент Netflix и TikTok липкой грязью 02:15
Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери 01:29
Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику 00:52
Сборная Хорватии вырвала победу у Словакии 00:15
Власти Нью-Йорка знали о проблемах в затопленных подвалах до трагедии 04.09.2021
В США объявили о гибели пяти моряков после крушения вертолета в Калифорнии 04.09.2021
Горных стрелков в Центре "Терскол" обучают с помощью мобильного комплекса 04.09.2021
РПЦ: Крещеных у раскольников украинских детей надо крестить заново 04.09.2021
Карпин - о матче с Кипром: Игра, мягко говоря, не порадовала 04.09.2021
Трамп продает отель в Вашингтоне в шаге от Белого дома 04.09.2021
Дюков: Качество игры сборной в матче с Кипром вызывает вопросы 04.09.2021
Шойгу: Армейские игры развивают сотрудничество для глобальной безопасности 04.09.2021
Сопротивление в Панджшере заявило о больших потерях талибов 04.09.2021
Мазепин считает, что Шумахер специально испортил его финальную попытку 04.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 06:15
Рубрика: В мире

Почти 200 беженцев из Афганистана тщательно проверят в США

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Почти 200 человек, эвакуированных из Афганистана, проходят дополнительную проверку в США. Этих людей подозревают в связях с террористами. Подозрительных беженцев помечают желтым или красным цветом, сообщает телеканал Fox News. Всего в Соединенные Штаты спецрейсами доставлено почти 30 тысяч граждан Афганистана.

Фото: REUTERS
США планируют выплатить более 2000 долларов каждому беженцу из Афганистана

Ранее глава северного командования вооруженных сил США Глен Ван Херк заявил, что Белый дом намерен расширить помощь людям, бежавшим от талибов. Согласно последним данным, свыше 25 тысяч афганцев получили продукты, воду и медицинскую помощь. Все они размещены в специальных центрах.

Напомним, Вашингтон объявил о завершении вывода войск США из Афганистана. Принято решение не продлевать операцию по эвакуации людей.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане
Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину
Талибы применили слезоточивый газ против протестующих женщин
Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери
Вильфанд назвал регионы с самой высокой температурой воздуха
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире