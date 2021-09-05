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05.09.2021 13:34
Рубрика: В мире

Politico: В Британии разработали подробные планы на случай смерти королевы

Текст: Юрий Когалов
Власти Великобритании заранее подготовились ко дню, когда из жизни уйдет Ее Величество Елизавета II. В распоряжение издания Politico попали документы, посвященные сверхсекретной операции "Лондонский мост", в которых подробно рассказывается, какие именно шаги будут предприняты.

Как отмечается, премьер-министра проинформирует о произошедшем личный секретарь королевы. Затем по телефону или при помощи электронных сообщений об этом узнают другие члены правительства и высокопоставленные чиновники, но им будет запрещено как-либо комментировать это известие до обращения премьера к нации.

Фото: Christopher Furlong / POOL / AFP
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Операция "Лондонский мост" предполагает траурное оформление всех учетных записей королевской семьи в социальных сетях (они будут окрашены в черный цвет с кратким объявлением о произошедшем), введение десятидневного национального траура, демонстрацию гроба в Вестминстерском дворце, где в течение трех дней британцы смогут попрощаться с Елизаветой II. Как отмечает СМИ, подробности расписания действий на 10 дней между смертью Ее Величества и ее похоронами варьируются от банальных до нелепых. Так, в одном из документов выражаются опасения, что не удастся приспустить флаги по всей стране в течение 10 минут после объявления о кончине Елизаветы II, и что для этого придется использовать стороннего подрядчика. В другой бумаге говорится, что департаменты правительства не смогут ретвитнуть никакие посты в социальной сети Twitter без специального одобрения начальника отдела коммуникаций.

На следующий день после смерти королевы принц Чарльз будет объявлен новым британским монархом. На церемонию соберутся члены правительства и сотни тайных советников. При этом протокол предусматривает ношение ими черных или темных галстуков, а вот любые украшения оказались под запретом.

На второй день гроб с телом королевы доставят в Букингемский дворец. В планах на случай ее смерти даже обговаривается, каким образом это будет сделано (поездом или самолетом - в зависимости от того, в какой части Британии в день свой кончины будет находиться Елизавета II). Затем гроб переместят в Вестминстерский дворец, где в течение трех дней (с шестого по девятый) британцы смогут проститься со своей королевой. А чтобы вип-персоны не ожидали в общей очереди, им будут продавать билеты. Сами похороны пройдут на десятый день. Упокоится королева в склепе Виндзорского замка, рядом с могилой ее супруга Филиппа Эдинбургского.

Как отмечает Politico, британское правительство считает, что оно способно успешно провести похороны, но для этого потребуется провести огромную работу. Наибольшая нагрузка ляжет на министерства иностранных и внутренних дел, а также минтранс. МИД предстоит организовать прибытие глав государств и высокопоставленных лиц из-за границы, МВД - обеспечить безопасность, а министерству транспорта - бесперебойную работу транспортной сети, поскольку эти дни многие захотят приехать в Лондон.

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