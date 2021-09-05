Расширен список профессий, наиболее востребованных в экономике

Новости

Маск лично познакомил внука Королева с компанией SpaceX 21:25
За сутки 73 военнослужащих в Вооруженных силах вылечили от COVID-19 21:23
Назван один из первых симптомов болезни Альцгеймера 20:37
Появились данные о состоянии матери и ребенка, сбитых "КамАЗом" в Москве 19:51
В Москве грузовик сбил женщину с младенцем 19:15
Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт 19:02
Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации 18:45
Назван эффективный способ похудеть с помощью тарелки 18:20
Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью в матче в Казани 18:13
В Москве за 2 месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей 18:09
Актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую клинику 17:33
Лидер путчистов в Гвинее подтвердил захват президента 17:32
Ученые оценили исследование об эффективности яда гадюк против COVID-19 17:14
Умер актер из бразильской "мыльной оперы" "Клон" Сержиу Мамберти 17:14
Умер сыгравший клоуна Рональда Макдональда актер Уиллард Скотт 16:54
Вышел трейлер российской драмы про 14-летнюю мать-одиночку "Ничья" 16:48
Умер старейший африканский комик Леонар Грогюэ 16:39
Звезда "Сватов" Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте 16:34
Умер актер из "Санта-Барбары" Игорь Сампайу 16:26
Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 16:19
Британские спецназовцы притворились женщинами и сбежали от талибов 16:08
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать свои дома 16:00
В Кремле назвали угрозой готовность США обсуждать стремление Украины в НАТО 15:38
Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон 15:30
Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 19:54
Рубрика: Экономика

Расширен список профессий, наиболее востребованных в экономике

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
В России обновили список профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, в обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий.
Студенты, обучающиеся по самым востребованным профессиям, могут рассчитывать на стипендию правительства. Фото: Сергей Михеев/РГ Студенты, обучающиеся по самым востребованным профессиям, могут рассчитывать на стипендию правительства. Фото: Сергей Михеев/РГ
Студенты, обучающиеся по самым востребованным профессиям, могут рассчитывать на стипендию правительства. Фото: Сергей Михеев/РГ

Среди конкретных специальностей - "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". В числе профессий - "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ" и другие.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Министр труда Котяков назвал самые перспективные профессии

Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из перечня, могут претендовать на стипендии правительства, которые назначаются в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тысяч рублей ежемесячно.

"Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен", - отметили в правительстве.

Экономика Работа Занятость Общество Образование Правительство Рынок труда

Главное сегодня

Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану
В Гвинее предпринята попытка государственного переворота
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии