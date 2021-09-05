Расширен список профессий, наиболее востребованных в экономике

Среди конкретных специальностей - "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". В числе профессий - "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ" и другие.

Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из перечня, могут претендовать на стипендии правительства, которые назначаются в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тысяч рублей ежемесячно.

"Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен", - отметили в правительстве.