Разработаны регламенты назначения пособий на детей

Ежемесячные пособия родителям с невысокими доходами, в одиночку воспитывающим детей, и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, должны будут назначаться в десятидневный срок после подачи заявления в Пенсионный фонд России. Об этом говорится в административных регламентах, которые разработал ПФР.

Напомним, что новые пособия были введены с 1 июля. Первый вид выплат предназначен родителям или законным представителям ребенка, если человек вынужден воспитывать детей в одиночку. Средний размер пособия по стране составляет 5 600 рублей.

Второй вид пособий - для беременных женщин с невысокими доходами. Обратиться за пособием смогут женщины, вставшие на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. В среднем по России в 2021 году это чуть более 6 300 рублей.

Для того чтобы услуги по назначению и выплате пособий оказывались максимально быстро, необходимы соответствующие регламенты. Заявления о назначении пособий можно подавать через портал госуслуг или заполнить его в территориальных отделениях Пенсионного фонда. Все необходимые документы о заявителе запрашиваются территориальным органом ПФР в рамках межведомственного взаимодействия.

Но заявитель может и сам предоставить документы или их копии, которые требуются для назначения пособий. К ним относятся свидетельство о рождении, о смерти члена семьи, свидетельство о заключении (расторжении) брака, сведения об опекуне (попечителе) ребенка (детей), о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене ограничения родительских прав, сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, данные о наличии статуса безработного или ищущего работу в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи, сведения о получаемых алиментах, об автотранспортных или мототранспортных средствах и другие сведения.

Заявления о назначении пособий можно подать через портал госуслуг или заполнить его в отделениях ПФР

Такие подробные данные о претендентах на пособия запрашиваются потому, что с этого года при назначении социальных выплат применяется комплексная оценка нуждаемости. Она подразумевает оценку доходов и имущества семьи, а также применение правила нулевого дохода. В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, у которых есть в собственности квартира, машина, дача, гараж и другое имущество. Но оно должно быть не излишним. Владельцам десяти особняков пособие не дадут, даже если они продемонстрируют нулевые доходы. Кстати, отсутствие доходов тоже надо объяснить.

Правда, как пояснили "Российской газете" в минтруде, готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет, в том числе и те, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Аналогичные изменения будут внесены в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей.

Хотят смягчить и так называемое правило нулевого дохода. Так, отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке.