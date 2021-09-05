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05.09.2021 20:06
Рубрика: Экономика

Разработаны регламенты назначения пособий на детей

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Ежемесячные пособия родителям с невысокими доходами, в одиночку воспитывающим детей, и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, должны будут назначаться в десятидневный срок после подачи заявления в Пенсионный фонд России. Об этом говорится в административных регламентах, которые разработал ПФР.

Напомним, что новые пособия были введены с 1 июля. Первый вид выплат предназначен родителям или законным представителям ребенка, если человек вынужден воспитывать детей в одиночку. Средний размер пособия по стране составляет 5 600 рублей.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Второй вид пособий - для беременных женщин с невысокими доходами. Обратиться за пособием смогут женщины, вставшие на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. В среднем по России в 2021 году это чуть более 6 300 рублей.

Для того чтобы услуги по назначению и выплате пособий оказывались максимально быстро, необходимы соответствующие регламенты. Заявления о назначении пособий можно подавать через портал госуслуг или заполнить его в территориальных отделениях Пенсионного фонда. Все необходимые документы о заявителе запрашиваются территориальным органом ПФР в рамках межведомственного взаимодействия.

Но заявитель может и сам предоставить документы или их копии, которые требуются для назначения пособий. К ним относятся свидетельство о рождении, о смерти члена семьи, свидетельство о заключении (расторжении) брака, сведения об опекуне (попечителе) ребенка (детей), о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене ограничения родительских прав, сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, данные о наличии статуса безработного или ищущего работу в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи, сведения о получаемых алиментах, об автотранспортных или мототранспортных средствах и другие сведения.

Заявления о назначении пособий можно подать через портал госуслуг или заполнить его в отделениях ПФР

Такие подробные данные о претендентах на пособия запрашиваются потому, что с этого года при назначении социальных выплат применяется комплексная оценка нуждаемости. Она подразумевает оценку доходов и имущества семьи, а также применение правила нулевого дохода. В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, у которых есть в собственности квартира, машина, дача, гараж и другое имущество. Но оно должно быть не излишним. Владельцам десяти особняков пособие не дадут, даже если они продемонстрируют нулевые доходы. Кстати, отсутствие доходов тоже надо объяснить.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Правда, как пояснили "Российской газете" в минтруде, готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет, в том числе и те, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Аналогичные изменения будут внесены в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей.

Хотят смягчить и так называемое правило нулевого дохода. Так, отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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