Евгений Нифантьев: "Санитарный щит" - это работа на предупреждение

Россия смогла разработать эффективные методы борьбы с COVID-19 - угрозой, с которой неожиданно столкнулся весь мир. Благодаря массовой вакцинации населения в большинстве регионов ситуация стабилизируется. А вместе с этим в стране ведется активная работа по предупреждению подобных угроз. Эту работу в рамках проекта "Санитарный щит" обсудил с представителями студенческого актива московских вузов председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Наша страна ставит перед собой очень амбициозные задачи, которые, несомненно, выполнит. Какая бы новая инфекция ни возникла - будь то вирус, неизвестная бактерия или грибок, то мы как сильное государство с огромной научной базой должны за четыре дня разработать эффективную тест-систему, которая будут распознавать эту угрозу и за четыре месяца создать новую вакцину. В этом суть глобального проекта "Санитарный щит", значение которого для всего мира трудно переоценить", - отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, эти сроки вполне реальные. На это указывает тот факт, что наша страна первой в мире создала эффективную и безопасную вакцину против коронавируса.

"И что бы про нее ни говорили в самом начале, по факту мы видим, что самый авторитетный в мире медицинский журнал это признал. "Санитарный щит" - это работа на предупреждение. На то, чтобы с возможным приходом новых вирусов не было никаких локдаунов, не вводились масочные режимы, не страдала экономика - чтобы мы максимально быстро реагировали на любую угрозу", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что "Санитарный щит" "тянет" за собой развитие научной базы, создание новых технологий и появление новых рабочих мест. В частности, в Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева запущена программа подготовки необходимых кадров для решения поставленных задач.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина подчеркнула, что программа будущего щита предполагает еще два таких важных направления, как подготовка медицинских кадров расширенного профиля и противодействие дезинформации.

"Необходимо своевременно и доступным языком разъяснять населению риски, информировать людей о тех или иных ограничениях, под которые они могут попасть, и, конечно, о мерах их защиты и поддержки", - отметила она.

К 2024 году в рамках проекта "Санитарный щит" в России планируется создать 15 лабораторий высшего уровня биобезопасности. Всего в мире таких лабораторий насчитывается около 60.