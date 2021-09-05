 Специальный
редакционный проект
 Специальный
редакционный проект
05.09.2021 22:40
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)

Фестиваль "Спасская башня" посетили свыше 25 000 зрителей

Больше полутора тысяч музыкантов, танцоров и вокалистов 10 дней подряд поднимали настроение тысячам зрителей в центре Москвы. Фестиваль "Спасская башня" состоялся вопреки всем невзгодам, главная из которых, конечно, пандемия.

Организаторы с гордостью констатируют: ни одного заболевшего. И это не только наш вклад в копилку фестивалей "милитари тату", большинство из которых из-за пандемии отменяют второй год подряд. Родился новый жанр Virtual Tattoo, его грустный смысл ясен и без перевода. У нас же на Красной площади прошел яркий праздник. И этот опыт пригодится устроителям других шоу.

Фото: Сергей Михеев
Тамара Гвердцители: О "Спасской башне", о правильном кофе и о том, как лечить Моцартом душу

Да, из-за "разряженной рассадки" меньше мест на трибунах. Никому не в радость QR-коды, "медицинские" браслеты и прочие издержки шоу COVID free. Но - все живы и здоровы.

"Мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, - говорит отец-основатель "Спасской башни Сергей Хлебников. - Медицинский аспект пандемии оставим специалистам, нам важно сохранить душевное здоровье. Это главный итог фестиваля: помогаем людям поверить в будущее, ценить мир и добрые отношения".

Фестиваль в цифрах: 1698 участников с 1040 музыкальными инструментами, на конном манеже и на Красной площади выступили 59 лошадей. Самая молодая артистка - 15-летняя барабанщица Маша. Самому возрастному - 80: Лев Васильевич Колокольцев из оркестра Почетного караула.

Официально пять стран-участниц: Россия, Беларусь, Катар, Мексика и Греция. Заявок было больше, но некоторые коллективы не смогли принять участие из-за пандемии. Мы решили: нельзя пасовать перед ковидом. И "вернули" две страны: Австрию и Габон. Виртуально.

Военный оркестр Тироля мы увидим и услышим благодаря дружбе журналиста "РГ" Владимира Снегирева с композитором и дирижером Ханнесом Апфольтерером. Ханнес за свой счет сделал профессиональную запись выступления. И оплатил переезд за 770 км своих музыкантов из Инсбрука в Вену, чтобы снять видео во дворе здания Минобороны Австрии.

Тилль Линдеманн оказался приятным и интересным собеседником. Но высшую награду фестиваля - золотую звезду - пока не заработал. Ему еще петь и петь

А чтобы привезти в осеннюю Москву жар Африки, мы подключили дипломатов России и Габона. Провели видеоконференцию с единственной в Африке женщиной - дирижером военного оркестра Вооруженных сил Габона лейтенантом Леа Нзуфа Нзе. Для нас ее оркестр записал видео: музыка и колоритные национальные танцы.

Таким образом - семь стран: пять на Красной площади, две "на удаленке". Пандемия сокращает, а "РГ" возвращает оркестры в фестивальный строй.

"Спасская башня" получила поддержку на высшем уровне. Владимир Путин назвал ее всегда большим, ярким, ожидаемым событием. Сергей Шойгу отметил, что духовая музыка в сочетании с самобытным искусством позволяет осознать многогранность культур разных стран. А Сергей Собянин назвал фестиваль прекрасным и грандиозным праздником, который восхищает, покоряет, заставляет сердца зрителей биться сильнее. Мэр Москвы особо поблагодарил тех, кто причастен к организации и проведению "Спасской башни".

Ведь это лишь для зрителя праздник длится 10 дней. А для причастных к его проведению - почти вдвое дольше. Спать организаторам почти некогда. Спасает спайка с участниками. В шатрах в палаточном городке на Васильевском спуске царит атмосфера дружбы и единения. Всеобщие любимцы - 150 бойцов сводного оркестра и ансамбля ВДВ. Парни каждый вечер проводят красивый, самобытный и древний десантный обряд "похищение невест". Приходят знакомиться к шатру, где работают девушки из режиссерской группы, пленяют улыбкой. Девчонки тают, десантура хватает приглянувшихся красоток и, перекинув через плечо (не фигура речи - буквально), растворяется в ночи...

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
История несостоявшегося выступления на фестивале "Спасская башня"

Иногда возвращают.

После напряженного трудового дня это поднимает настроение полутора тысячам участников. Хохот, веселье, братание.

Белорусских красавцев гренадерского роста наши девушки тоже обожают. Но белорусы - те посдержаннее. Очень воспитанные, батька строгий, знаете ли.

О пище насущной. Все иностранцы оценили наш борщ. Хорошо шли курочка, говядина, картошечка. Катарцы требовали сметаны, хотя в основе их кухни рис. Говорят: не надо риса - сметаны, и побольше!

Звезды фестиваля тоже само обаяние. Сергей Хлебников общался с Тиллем Линдеманном: немец оказался очень приятным собеседником. На немецком языке обсудили места в Германии, где оба бывали.

Тилль предсказуемо - в эпицентре внимания и почитания. Но справедливости ради: Тамару Гвердцители зритель купает в аплодисментах ничуть не меньше. И именно Тамаре вручили дорогую награду фестиваля: звезду в стилистике звезд на башнях Кремля. Весит около 1 кг, изготовлена из золота, латуни, мрамора, инкрустирована рубинами и сапфирами.

В этом году изготовили две такие звезды. Вторая отправится в Париж, она для Мирей Матье, которая из-за пандемии не смогла навестить любимую Москву. Звезда летит к звезде.

И Тамара, и Мирей - ветераны "Спасской башни". Тилль - дебютант, и чтобы ему дотянуться до этой звезды, предстоит еще немало петь в Москве. Что и к лучшему: ждем, любим, надеемся, в общем приезжай еще и еще.