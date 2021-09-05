Фестиваль "Спасская башня" посетили свыше 25 000 зрителей

Больше полутора тысяч музыкантов, танцоров и вокалистов 10 дней подряд поднимали настроение тысячам зрителей в центре Москвы. Фестиваль "Спасская башня" состоялся вопреки всем невзгодам, главная из которых, конечно, пандемия.

Организаторы с гордостью констатируют: ни одного заболевшего. И это не только наш вклад в копилку фестивалей "милитари тату", большинство из которых из-за пандемии отменяют второй год подряд. Родился новый жанр Virtual Tattoo, его грустный смысл ясен и без перевода. У нас же на Красной площади прошел яркий праздник. И этот опыт пригодится устроителям других шоу.

Да, из-за "разряженной рассадки" меньше мест на трибунах. Никому не в радость QR-коды, "медицинские" браслеты и прочие издержки шоу COVID free. Но - все живы и здоровы.

"Мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, - говорит отец-основатель "Спасской башни Сергей Хлебников. - Медицинский аспект пандемии оставим специалистам, нам важно сохранить душевное здоровье. Это главный итог фестиваля: помогаем людям поверить в будущее, ценить мир и добрые отношения".

Фестиваль в цифрах: 1698 участников с 1040 музыкальными инструментами, на конном манеже и на Красной площади выступили 59 лошадей. Самая молодая артистка - 15-летняя барабанщица Маша. Самому возрастному - 80: Лев Васильевич Колокольцев из оркестра Почетного караула.

Официально пять стран-участниц: Россия, Беларусь, Катар, Мексика и Греция. Заявок было больше, но некоторые коллективы не смогли принять участие из-за пандемии. Мы решили: нельзя пасовать перед ковидом. И "вернули" две страны: Австрию и Габон. Виртуально.

Военный оркестр Тироля мы увидим и услышим благодаря дружбе журналиста "РГ" Владимира Снегирева с композитором и дирижером Ханнесом Апфольтерером. Ханнес за свой счет сделал профессиональную запись выступления. И оплатил переезд за 770 км своих музыкантов из Инсбрука в Вену, чтобы снять видео во дворе здания Минобороны Австрии.

Тилль Линдеманн оказался приятным и интересным собеседником. Но высшую награду фестиваля - золотую звезду - пока не заработал. Ему еще петь и петь

А чтобы привезти в осеннюю Москву жар Африки, мы подключили дипломатов России и Габона. Провели видеоконференцию с единственной в Африке женщиной - дирижером военного оркестра Вооруженных сил Габона лейтенантом Леа Нзуфа Нзе. Для нас ее оркестр записал видео: музыка и колоритные национальные танцы.

Таким образом - семь стран: пять на Красной площади, две "на удаленке". Пандемия сокращает, а "РГ" возвращает оркестры в фестивальный строй.

"Спасская башня" получила поддержку на высшем уровне. Владимир Путин назвал ее всегда большим, ярким, ожидаемым событием. Сергей Шойгу отметил, что духовая музыка в сочетании с самобытным искусством позволяет осознать многогранность культур разных стран. А Сергей Собянин назвал фестиваль прекрасным и грандиозным праздником, который восхищает, покоряет, заставляет сердца зрителей биться сильнее. Мэр Москвы особо поблагодарил тех, кто причастен к организации и проведению "Спасской башни".

Ведь это лишь для зрителя праздник длится 10 дней. А для причастных к его проведению - почти вдвое дольше. Спать организаторам почти некогда. Спасает спайка с участниками. В шатрах в палаточном городке на Васильевском спуске царит атмосфера дружбы и единения. Всеобщие любимцы - 150 бойцов сводного оркестра и ансамбля ВДВ. Парни каждый вечер проводят красивый, самобытный и древний десантный обряд "похищение невест". Приходят знакомиться к шатру, где работают девушки из режиссерской группы, пленяют улыбкой. Девчонки тают, десантура хватает приглянувшихся красоток и, перекинув через плечо (не фигура речи - буквально), растворяется в ночи...

Иногда возвращают.

После напряженного трудового дня это поднимает настроение полутора тысячам участников. Хохот, веселье, братание.

Белорусских красавцев гренадерского роста наши девушки тоже обожают. Но белорусы - те посдержаннее. Очень воспитанные, батька строгий, знаете ли.

О пище насущной. Все иностранцы оценили наш борщ. Хорошо шли курочка, говядина, картошечка. Катарцы требовали сметаны, хотя в основе их кухни рис. Говорят: не надо риса - сметаны, и побольше!

Звезды фестиваля тоже само обаяние. Сергей Хлебников общался с Тиллем Линдеманном: немец оказался очень приятным собеседником. На немецком языке обсудили места в Германии, где оба бывали.

Тилль предсказуемо - в эпицентре внимания и почитания. Но справедливости ради: Тамару Гвердцители зритель купает в аплодисментах ничуть не меньше. И именно Тамаре вручили дорогую награду фестиваля: звезду в стилистике звезд на башнях Кремля. Весит около 1 кг, изготовлена из золота, латуни, мрамора, инкрустирована рубинами и сапфирами.

В этом году изготовили две такие звезды. Вторая отправится в Париж, она для Мирей Матье, которая из-за пандемии не смогла навестить любимую Москву. Звезда летит к звезде.

И Тамара, и Мирей - ветераны "Спасской башни". Тилль - дебютант, и чтобы ему дотянуться до этой звезды, предстоит еще немало петь в Москве. Что и к лучшему: ждем, любим, надеемся, в общем приезжай еще и еще.