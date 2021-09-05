Где москвичам, переболевшим ковидом, пройти расширенную диспансеризацию

За последние четыре недели в городских парках расширенное обследование прошли 30 тысяч москвичей, переболевших COVID-19. Это больше половины посетителей павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Впервые такие павильоны появились в московских парках в 2019 году. Мобильные поликлиники в общей сложности проработали 124 дня - с 3 июня до 6 октября. За это время медосмотры прошли 430 тысяч человек (67 процентов - женщины, а 33 процента - мужчины). В этом году павильоны открылись 11 мая, но во второй половине июня из-за вспышки коронавируса павильоны перепрофилировали под вакцинацию. В августе обследования в 45 парках и скверах возобновили, но и вакцинация сохранилась. Добавилась и новая опция - дополнительное обследование для переболевших ковидом. "Когда был подъем заболеваемости, конечно, было не до углубленной диспансеризации, - объяснил Собянин. - Врачи были заняты оперативными мероприятиями, лечением, приемом пациентов и так далее. Сегодня ситуация значительно лучше, поэтому позволяет заниматься и профилактикой заболеваний, в том числе и постковидных".

В расширенную диагностику включено пять исследований. Как рассказал завотделением общей врачебной практики городской поликлиники N 62 Андрей Рождественский, в нее входят спирометрия, позволяющая оценить состояние дыхательной системы и биохимический анализ крови по семи показателям, включая уровень холестерина. Тем, кто перенес инфекцию в средней и тяжелой форме, рекомендуется сдать анализ на Д-димер (маркер свертываемости крови). При жалобах на одышку и отеки врачи советуют сдать еще тест с шестиминутной ходьбой, чтобы исключить возможные проблемы с сердцем и легкими. Делается также рентгенография органов грудной клетки - она проводится в поликлиниках по направлению врача из павильона. На обследование уходит не больше часа. Парковые павильоны работают каждый день с 8.00 до 20.00. Pапись не нужна. Достаточно предъявить московский полис, паспорт, права или социальную карту москвича. В мобильных поликлиниках можно пройти и стандартную диспансеризацию.