Количество заболевших ковидом за всю пандемию в РФ превысило 7 млн человек

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за коронавирусом, COVID-19 за минувшие сутки выявлен у 18 645 россиян. Таким образом, всего перенесли инфекцию в стране 7 012 599 человек. Выписаны по выздоровлению 6 270 731 инфицированных.

Больше всего заболевших за последние сутки в Москве -1542, Санкт-Петербурге - 1357 и Московской области - 826. Наименьший темп прироста заболеваемости за сутки - 0,1% - выявлен в столице. В столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.