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05.09.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Квартиросъемщики выбросили хозяйский диван, где лежали 300 тысяч рублей

Текст: Владислав Куликов

С казусной историей разбираются в столичной полиции: граждане, которые снимают квартиру на Проспекте мира в Москве, выбросили на помойку 300 тысяч рублей. Точнее - выбросили они старый хозяйский диван, не зная, насколько ценная это для хозяев вещь. В диване был клад.

Фото: iStock
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"В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на Проспекте мира, - сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседников в правоохранительных органов. - По ее словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили ее старый диван, чтобы поменять на новый. В этом диване 52-летняя женщина хранила около 300 тысяч рублей".

Женщина узнала, что диван с деньгами выбросили, спустя несколько часов, но найти мебель не смогла. Кто-то приделал дивану ноги. Впрочем, не факт, что этот кто-то раскрыл секрет старого дивана. В таком случае остается надеяться, что полиция найдет пропажу прежде, чем новые владельцы диван узнают из СМИ о том, какое счастье им улыбнулось. Законопослушные люди, найдя чужие деньги, обязаны сообщить о том в бюро находок или полицию. Но не всегда те, кто забирают диваны на помойках, могут похвастать достаточной правовой грамотностью.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обращения гражданки 1968 года рождения по поводу пропажи денежных средств. Проводится проверка.

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