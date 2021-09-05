Москвичам могут срочно и бесплатно доставить лекарства

Антиковидные меры безопасности не только способствовали развитию службы доставки, но и расширили перечень того, что можно заказать с доставкой на дом. Еще недавно жители столицы чаще всего заказывали еду, реже одежду, технику, игрушки и прочие промтовары. С начала сентября в городе появилась и экспресс-доставка лекарств, отпускаемых без рецепта. Как работает новинка, выяснил корреспондент "РГ".

Тестировали новинку в Яндексе еще летом, а сейчас запустили доставку лекарств до дверей квартиры. Для того чтобы сделать заказ, нужно открыть Яндекс и войти в новую категорию "Здоровье", к слову, она для привлечения внимания вынесена на главную страницу системы. Открыв "здоровье", находим поисковую строку, куда можно вписать пилюлю, а ниже - 15 подразделов. Подразделы позволяют выбрать лекарство по заболеваниям, например при сахарном диабете, травмах, органах пищеварения, сердце и прочее. Есть и общие подразделы: средства для поддержания здоровья, биологически активные добавки, раздел красоты. Пока система только настраивается, бывают и курьезы. Например, выбрав в поисковике лекарство "но-шпа", я обнаружила его в подразделе "красота и здоровье", "заболевания органов пищеварения" и ... "автомобильная электрика".

Лекарства можно купить в разной дозировке. Например, пишем: популярное средство для разжижения крови "Тромбо АСС" в дозировке 100 миллиграммов. Купить его предлагают в количестве 100 таблеток за 133 рубля, или 25 таблеток - 30 рублей. Для тех кому это покажется дорого, не придется отдельно искать и более дешевые аналоги, внизу страницы указаны схожие по действию препараты, например, копеечная "ацетилсалициловая кислота" и другие.

Представлено около 2,5 тысячи безрецептурных лекарств, которые доставляют покупателям за час-два прямо до двери

Один из минусов сервиса - отсутствие гомеопатии, всех этих "сульфуров", "фосфорикумов" и прочего. За ними ехать пока придется только в гомеопатические аптеки города. Зато можно обнаружить в поисковике и препараты, для покупки которых нужен рецепт. Тот же энаприл или лозап для снижения артериального давления, а также анальгетики и прочие лекарства. Как пояснили "РГ" в компании, такие "проколы" могут быть, пока служба только формируется. "Мы интернет-витрина, позволяющая продавцам представить товар, а покупателям не только его найти, но и быстро получить, не выходя из дома, - рассказывает "РГ" руководитель GR проектов компании "Яндекс" Максим Агарев. - Наша площадка сотрудничает с несколькими крупными аптечными сетями (в частности, с "Риглой", "Самсон-Фармой" и другими). Поэтому пока представлено только около 2,5 тысячи безрецептурных наименований, которые доставляем покупателям за час-два до двери. В планах - увеличить до четырех тысяч наименований". Для достижения этих целей, как отметил Агарев, на сотрудничество с любым поставщиком не пойдут. У продавца обязательно проверяют наличие необходимых лицензий и соблюдение закона, в том числе наличие официального разрешения на дистанционную продажу лекарств.

Что касается курьеров, то доставляет лекарства отдельное подразделение "Яндекс. Маркета", правда, в той же униформе и большим прямоугольным коробом за плечами. Как отмечают специалисты, покупатель при покупке может уточнить срок годности товара. На препараты, срок годности которых истекает, предлагаются скидки. Если лекарство требует особых условий хранения, в короб кладут охлаждающие элементы. В компании предполагают, что услуга будет более востребованной, когда появится разрешение на онлайн-торговлю и рецептурными препаратами. Это позволит приобретать все необходимое в одной корзине. Компания участвует в разработке пилотного проекта по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Испытывать новинку будут не в столице, а в Белгородской области. Сервис "Яндекса" планирует в конце сентября запустить продажу безрецептурных лекарств еще в 13 городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других.