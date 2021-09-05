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05.09.2021 19:39
Рубрика: Происшествия

Началось рассмотрение первого в России уголовного дела о договорном матче

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Железнодорожный суд Воронежа приступил к рассмотрению первого в отечественной судебной практике уголовного дела о договорном футбольном матче. На скамье подсудимых - бывший тренер клуба "Черноморец" из Новороссийска Хазрет Дышеков и шестеро бывших игроков команды - защитники, полузащитники и вратарь. По версии следствия, в мае 2019 года они умышленно проиграли "Чайке" из Ростовской области за гонорар в 500 тысяч рублей.

Предварительное заседание прошло в закрытом режиме. На нем были оглашены ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке - большинство фигурантов признали вину и могут рассчитывать на снисхождение. Также судья назначил дату следующего заседания: 13 сентября дело о неспортивном проигрыше начнут рассматривать по существу.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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13 мая 2019 года на стадионе в ростовском селе Песчанокопское местная "Чайка" принимала краснодарский "Черноморец". Для хозяев матч был крайне важным: в случае выигрыша "Чайка" получала путевку в Футбольную национальную лигу. Как считают в МВД, накануне игры директор ФК "Чайка" Олег Баян встретился с тренером "Черноморца" Хазретом Дышековым и предложил ему за проигрыш полмиллиона рублей. Тот согласился и дал необходимые указания своим игрокам. Кстати, в ходе расследования выяснилось, что схожее предложение тренеру "Черноморца" поступило и от руководства ФК "Урожай" - главного конкурента "Чайки" за выход в ФНЛ. Правда, в этом случае премию предлагали за выигрыш. Были и попытки воздействовать на судью.

А класс игры в том матче действительно оказался невысоким. Несмотря на все старания защитников "Черноморца", игроки "Чайки" упускали одну голевую возможность за другой - в частности, не забили назначенный судьей пенальти, промахнулись по пустым воротам. Наконец, в середине второго тайма защитник гостей головой сбросил мяч прямо на ногу нападающему ростовчан, и тот вколотил его в сетку. Вратарь этому не препятствовал. В итоге "Чайка" победила со счетом 3:1 и вышла в ФНЛ.

Российскому футбольному союзу результат этого матча показался сомнительным, и уже на следующий день началось расследование. Эксперты РФС опросили игроков и тренеров обеих команд, отсмотрели запись матча и отдельно - 12 его эпизодов. В итоге комиссия пришла к выводу, что игроки "Черноморца" вели себя неспортивно.

По версии следствия, "Черноморец" умышленно проиграл "Чайке" за 500 тысяч рублей

Собственное расследование странной победы провела и полиция. И хотя футболистам было приказано молчать и удалить с телефонов переписку, правоохранители этот неспортивный клубок размотали - в июне 2021 года тренеру и шестерым игрокам предъявили обвинение по редкой статье УК: оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

- Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя игрокам команды противника возможность свободно проводить атаки. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1, - рассказала представитель ведомства Ирина Волк. Следствие по уголовному делу против Олега Баяна продолжается.

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