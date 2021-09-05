Новости

Эксперты выяснили, как россияне пользуются кредитами 12:13
В Твери завели дело о массовой драке фанатов "Зенита" и "Спартака" 12:03
Глава ПКР Рожков оценил выступление россиян на Паралимпиаде 11:53
Четыре человека травмированы в столкновениях в Черногории 11:28
Оперштаб: В Москве выявлено 1542 новых случая COVID-19 11:21
Сеул предложил подключить Россию к межкорейскому туризму 11:16
Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным 11:14
В Москве экстренно госпитализирована актриса Анастасия Макеева 10:52
Синоптики рассказали, будет ли в Москве бабье лето 10:47
Регионы получат допфинансирование на строительство интернатов для инвалидов 10:39
Генсек НАТО считает угрозой альянсу создание армии ЕС 10:26
На гастроли в Петербург приедет театр имени Островского из Костромы 10:09
Эксперт прогнозирует существенный рост биткоина до конца года 10:02
В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату 09:48
Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта 09:22
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США 08:51
Финансист назвал самые опасные способы инвестирования 08:40
Брансон победил Тилла на UFC Fight Night 191 08:35
Терапевт Драпкина назвала нетипичные признаки сердечных заболеваний 08:11
Павлюченкова вышла в четвертый круг US Open, Карацев проиграл 08:05
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с кешбэком 07:55
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей 07:40
МИД Японии: Россию и Китай ждут на встрече G7 по Афганистану 07:32
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами 06:50
Почти 200 беженцев из Афганистана тщательно проверят в США 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 11:21
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1542 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 1 542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 406 человек. На ИВЛ находятся 263 человека.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
За сутки в России подтверждено 18645 случаев COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели еще 1 158 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 454 400. В столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД: Посольства западных стран финансировали противоправную деятельность в России
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами
Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян