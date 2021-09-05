Роман Романенко предложил присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко предложил повысить статус Битцевского леса с целью усиления его защиты. Произошло это в ходе эколого-просветительской акции "Чистый пруд", которая прошла в границах природно-исторического парка "Битцевский лес" возле Новоясеневского пруда, известного местным жителям как Мраморный пруд.

Вместе с учащимися образовательного комплекса "Юго-Запад", студентами экологических факультетов московских вузов, волонтерами и общественными активистами Роман Романенко принял участие в субботнике по очистке дна, водной глади и прибрежной территории водоема.

"Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы. Но природу нельзя сохранить только законами и запретами, важно, чтобы сами люди обращались с ней бережно и ответственно. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник - одна из лучших форм сохранения и восстановления зеленого пояса Москвы", - отметила заместитель директора эколого-просветительского Центра "Заповедники" и председатель Движения Друзей заповедных островов Елена Книжникова.

"Сегодняшний субботник - прямое доказательство того, насколько жители района ценят Битцевский лес в его первозданном виде, не хотят никаких "преобразований" и готовы сами заниматься его очисткой и защитой. Общаясь с горожанами, я узнал, что они опасаются вырубки и застройки этого уникального зеленого массива. Считаю, что для сохранения "легких Москвы", необходимо законодательно закрепить за Битцевским лесом статус ландшафтного заказника и неприкосновенность его территории", - сказал Роман Романенко.

Он подчеркнул, что этот вопрос важно проработать на самом высоком уровне, и для этого в ближайшее время он планирует подготовить соответствующее обращение к Мэру Москвы.

Глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина выразила уверенность, что все, кто участвовал в акции, запомнят этот день и уже сами никогда не смогут ни бросить окурок или бумажку в лесу, ни развести костер, навредив тем самым зеленому массиву.

Эколог и писатель Анатолий Баташев обратил внимание на то, что фауна Битцевского леса чрезвычайно разнообразна и насчитывает более 115 видов, а территория природно-исторического парка включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.