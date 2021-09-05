Синоптики рассказали, будет ли в Москве бабье лето

В этом году бабье лето в Москве может наступить только во второй половине сентября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что пока в столице установилась прохладная осенняя погода, и ситуация не поменяется до середины месяца.

"Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет", - сказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

В воскресенье в Москве ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем будет 9-11 градусов - на пять градусов ниже климатической нормы. В Подмосковье синоптики прогнозируют 7-12 градусов выше ноля.

Между тем, в Гидрометцентре прогнозируют потепление уже в середине следующей недели. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в среду ожидается потепление до 15 градусов.

"Его можно будет ассоциировать с бабьим летом, потепление будет весьма комфортное", - сказал он.