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05.09.2021 22:56
Рубрика: Общество

В Москве появилось мусорное экотакси

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 202(8553)
Раздельный сбор мусора в столичном регионе переходит на новый уровень. Среди москвичей и жителей ближнего Подмосковья появилась внушительная группа энтузиастов, которые не выносят отсортированные отходы в синие контейнеры у дома, а лично везут их на сборный пункт. И для таких людей экологическое движение Эко-Z создало новый сервис: экотакси, на котором курьеры вывозят "переработку" самостоятельно.

Как рассказали представители экологического движения в соцсетях проекта, в назначенное время за отсортированным мусором будут приезжать специальные сотрудники. Каждый день логистические службы разрабатывают маршрут, который проходит по Зеленограду, а также некоторым прилегающим населенным пунктам Подмосковья: Алабушево, Андреевке, Ржавкам, Малино, Фирсановке, Сходне и некоторым другим. Уточнить эти детали и собственно заказать такси для мусора можно в группе Эко-Z"ВКонтакте". Стоимость услуги в Зеленограде - 500 рублей, в подмосковных окрестностях - 550. Но можно также приобрести абонементы на месяц или даже на год, что в конечном счете и при больших объемах переработки получается выгоднее. Например, "подписка" на 12 месяцев обойдется в 5500 руб.

Фото: iStock
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За один выезд сотрудники экотакси будут готовы забрать четыре большие плетеные сумки с отходами, наподобие тех, что продаются в гипермаркетах. "Если есть желание сдать что-то на переработку через экотакси, нужно быть точно уверенным, из какого материала произведена упаковка или другой предмет, - отмечают разработчики сервиса. - Разобраться с этим самостоятельно может быть непросто. Столько разных условных обозначений! Иногда встречаются и вовсе странные упаковки без маркировки, редкие предметы, композитные материалы". Поэтому в той же группе "ВКонтакте" экотаксисты проводят консультации. Можно просто прислать фото того или иного материала, в котором вы сомневаетесь, и вам ответят, примут ли такой предмет. В основном экологические активисты работают с ПЭТ-тарой, бумагой, картоном, тетрапаком, подложками из-под яиц. Однако исключения из этого ряда всегда встречаются.

"Подписка" на вывоз мусора на 12 месяцев обойдется горожанам в 5500 рублей

По статистике департамента ЖКХ, в среднем каждый житель города оставляет за год после себя до 370 кг отходов. До 88 процентов объема "хоронят" на полигонах. Синие контейнеры во дворах и сервисы, подобные экотакси, призваны помочь отправить на переработку хотя бы 12 процентов городского мусора.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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