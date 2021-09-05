Новости

Назван эффективный способ похудеть с помощью тарелки 18:20
Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью в матче в Казани 18:13
В Москве за 2 месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей 18:09
Актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую клинику 17:33
Лидер путчистов в Гвинее подтвердил захват президента 17:32
Ученые оценили исследование об эффективности яда гадюк против COVID-19 17:14
Умер актер из бразильской "мыльной оперы" "Клон" Сержиу Мамберти 17:14
Умер сыгравший клоуна Рональда Макдональда актер Уиллард Скотт 16:54
Умер старейший африканский комик Леонар Грогюэ 16:39
Звезда "Сватов" Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте 16:34
Умер актер из "Санта-Барбары" Игорь Сампайу 16:26
Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 16:19
Британские спецназовцы притворились женщинами и сбежали от талибов 16:08
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать свои дома 16:00
В Кремле назвали угрозой готовность США обсуждать стремление Украины в НАТО 15:38
Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон 15:30
Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине 14:57
Песков: Развитие Дальнего Востока останется приоритетом для властей РФ 14:56
Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского 14:44
Египет закачал ядовитый газ в тоннель под границей с сектором Газа 14:38
Кардиолог рассказала, как спастись от болезней сердца 14:37
В Индии подросток скончался от вируса Нипах 14:26
Три человека погибли в результате перестрелки в Вашингтоне 14:22
Песков назвал нонсенсом заявление об угрозе ЕС из-за "Северного потока-2" 14:22
Попова: Может быть бесконечное множество штаммов коронавируса 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 18:09
Рубрика: Происшествия

В Москве за 2 месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей

Текст: Владислав Куликов

Скрытые патрули выявили на дорогах Москвы более 4 тысяч административных правонарушений. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков, выступая в эфире "Авторадио". Как уточняет ТАСС со ссылкой на его выступление, из них свыше 120 нарушений заключались в управлении нахождении за рулем пьяного водителя.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Москвичам могут срочно и бесплатно доставить лекарства

По словам Быкова, практика скрытых патрулей вынуждает водителей понимать, что они находятся под постоянным контролем, и правила дорожного движения необходимо соблюдать, поскольку они могут быть привлечены к административной ответственности.

Напомним, что скрытые патрули используют обычные машины, которые ничем не выделяются на дороге: ни мигалок, ни служебной раскраски. В таком авто могут быть как сотрудники в штатском, так и люди в форме. Если патруль несет службу в штатском, он фиксирует нарушение и передает информацию на ближайший пост.

"За последние два месяца с использованием скрытого контроля выявлено более 4 тыс. административных правонарушений, из них более 120 - факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев - движение по встречной полосе, более 1 500 нарушений уровня светопропускающей способности (тонировка - прим. ТАСС), 620 - управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований", - сказал Александр Быков.

В ходе скрытого патрулирования могут фиксироваться факты опасного вождения, выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, правила пользования телефоном водителем транспортного средства.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану
В Гвинее предпринята попытка государственного переворота
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора