В Москве за 2 месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей

Скрытые патрули выявили на дорогах Москвы более 4 тысяч административных правонарушений. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков, выступая в эфире "Авторадио". Как уточняет ТАСС со ссылкой на его выступление, из них свыше 120 нарушений заключались в управлении нахождении за рулем пьяного водителя.

По словам Быкова, практика скрытых патрулей вынуждает водителей понимать, что они находятся под постоянным контролем, и правила дорожного движения необходимо соблюдать, поскольку они могут быть привлечены к административной ответственности.

Напомним, что скрытые патрули используют обычные машины, которые ничем не выделяются на дороге: ни мигалок, ни служебной раскраски. В таком авто могут быть как сотрудники в штатском, так и люди в форме. Если патруль несет службу в штатском, он фиксирует нарушение и передает информацию на ближайший пост.

"За последние два месяца с использованием скрытого контроля выявлено более 4 тыс. административных правонарушений, из них более 120 - факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев - движение по встречной полосе, более 1 500 нарушений уровня светопропускающей способности (тонировка - прим. ТАСС), 620 - управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований", - сказал Александр Быков.

В ходе скрытого патрулирования могут фиксироваться факты опасного вождения, выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, правила пользования телефоном водителем транспортного средства.