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05.09.2021 22:00
Рубрика: Общество

Будут представлены архивы ФСБ о суде над военными преступниками на Дальнем Востоке

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
В Хабаровске пройдет Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года.

Фото: ФСБ России
ФСБ рассекретила архивы о казнях японцами советских граждан

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что именно Хабаровский процесс запустил процесс создания международной правовой базы для предотвращения применения биологического и иного запрещенного оружия. А Токийский трибунал очертил ряд острых моментов в квалификации геноцида и преступлений против человечности", - сказала директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации Элина Сидоренко.

В рамках мероприятия будет работать площадка "Хабаровский процесс в системе национального и международного права", организованная Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом России и Ассоциацией юристов России.

В рамках работы Форума широкой общественности впервые будут представлены рассекреченные архивные документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации о Хабаровском процессе, а также малоизвестные документы Архива внешней политики МИД России.

В регионах Общество История Правительство ФСБ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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