Будут представлены архивы ФСБ о суде над военными преступниками на Дальнем Востоке

В Хабаровске пройдет Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что именно Хабаровский процесс запустил процесс создания международной правовой базы для предотвращения применения биологического и иного запрещенного оружия. А Токийский трибунал очертил ряд острых моментов в квалификации геноцида и преступлений против человечности", - сказала директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации Элина Сидоренко.

В рамках мероприятия будет работать площадка "Хабаровский процесс в системе национального и международного права", организованная Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом России и Ассоциацией юристов России.

В рамках работы Форума широкой общественности впервые будут представлены рассекреченные архивные документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации о Хабаровском процессе, а также малоизвестные документы Архива внешней политики МИД России.