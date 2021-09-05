Якутская балерина победила в телепроекте канала "Культура"

Студентка 1 курса Якутской балетной школы им. Аксении и Натальи Посельских Алисия Пак стала победительницей телепроекта канала "Россия Культура" "Большие и маленькие" в номинации "Классический танец".

Балерина из Якутии исполнила вариацию из балета "Эсмеральда". Номер ей помогала готовить заслуженная артистка республики Дария Дмитриева.

Девушке пришлось соревноваться с юными артистами из Московской государственной академии хореографии, Московского хореографического училища при МГАТТ "Гжель", Московского государственного хореографического училища им.Л.М. Лавровского, Академии танца Бориса Эйфмана, Самарского хореографического училища и Красноярского хореографического колледжа. Оценивали номера звезды хореографии.