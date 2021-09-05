Как обеспечить качественную жизнь жителям Дальнего Востока

Для того чтобы обеспечить качественную жизнь жителям Дальнего Востока и экономическое развитие региона, не обязательно создавать города-миллионники. Об этом в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Я думаю, что синоним жизни - это баланс, природа, разумная высотность и плотность населения", - сказал он.

Министр напомнил о реализуемом в регионе проекте "Дальневосточный квартал", который имеет не только экономическую, но и эстетическую направленность. По его словам, сейчас основной задачей является встраивание в международное разделение труда с диверсифицированной экономикой и хорошими профессионалами, которым не обязательно жить в мегаполисах.

По словам Чекункова, для решения проблемы бюджетной обеспеченности регионов Дальнего Востока надо заблаговременно и ответственно планировать расходы, а также повышать уровень финансовой дисциплины.

Чекунков напомнил, что под руководством ведомства был создан штаб, в который вошли министры финансов всех дальневосточных регионов. "Стараемся двигаться навстречу друг другу: планомерно, последовательно добиваемся увеличения финансирования регионов Дальнего Востока заранее, на этапе планирования и бюджетирования. Лучшие практики пытаемся распространять на все регионы", - отметил глава минвостокразвития.

Власти надеются увеличить туристический поток на Дальний Восток с помощью субсидирования авиабилетов

Поспособствовать росту региональных бюджетов должны туристы. Увеличить туристический поток на Дальний Восток в первую очередь, по мнению министра, поможет субсидирование авиаперевозок. "Если лететь из Москвы стоит сто тысяч рублей, то не полетят туда люди. Если 10-11 тысяч рублей, как сейчас рейсы Москва - Владивосток, Москва - Хабаровск, то полетят", - сказал он.

Алексей Чекунков: К 2025 году жителям Дальнего Востока будут доступны 530 авиамаршрутов. Фото: РИА Новости

Дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет ежегодно расширять свою маршрутную сеть на 20 направлений и увеличивать загрузку рейсов.

"По итогам этого года мы планируем по новым субсидируемым рейсам перевезти около 170 тысяч пассажиров. Это много, это 20 маршрутов. Каждый год будем прибавлять по 20-25 новых маршрутов", - сказал Чекунков.

В итоге с учетом существующих маршрутов до 2025 года у авиакомпании должно появиться 530 маршрутов. "Это означает беспрецедентную доступность даже самых отдаленных и малонаселенных пунктов Дальнего Востока", - заметил министр.

Комментируя низкую загрузку первых рейсов авиакомпании, он пояснил, что это нормальное явление. Любой новый маршрут нужно "раскатать". То есть о новых возможностях должны узнать люди и начать ими пользоваться.

"Если раньше перелет из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре с учетом пересадки занимал больше суток и стоил 15 тысяч рублей, то сейчас это всего два часа и, если не ошибаюсь, 4,5 тысячи рублей", - привел пример Чекунков. При этом плановая загрузка авиакомпании "Аврора" составляет около 60%, заметил он.

Кроме того, сейчас субсидируются перевозки внутри Дальнего Востока, до тех мест, которые могут стать туристическими магнитами. По итогам совещания с президентом было принято решение выделить дополнительно на эти меры 21 млрд рублей на три года, отметил Чекунков.

Субсидии предусмотрены и для инвесторов, осуществляющих туристические проекты на Дальнем Востоке, напомнил министр: "Нужно, чтобы спрос соответствовал предложению с точки зрения объектов размещения: гостиниц, туристических баз, санаториев".