Со дна Курильского озера подняли затонувший вертолет Ми-8

В воскресенье в Кроноцком заповеднике на Камчатке со дна Курильского озера подняли вертолет Ми-8, потерпевший крушение в середине августа. Воздушное судно с помощью понтонов поднимали со дна больше двух недель.

"В операции принимали участие военные, а спасатели отряда ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов обеспечивали экологическую безопасность", - рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, утром 12 августа туристический вертолет Ми-8, принадлежавший авиакомпании "Витязь-Аэро", при заходе на посадку упал в Курильское озеро Южно-Камчатского заказника. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли восемь человек. Всем им на месте оказали первую помощь, а затем бортом службы катастроф доставили в Петропавловск-Камчатский.

Воздушное судно с помощью понтонов поднимали из Курильского озера больше двух недель

После падения вертолет оказался на глубине 120 метров. Обнаружить его удалось вечером того же дня. Масляных пятен на поверхности воды и характерного запаха нефтепродуктов спасатели не заметили - это означало, что утечки топлива не произошло. Но поднять воздушное судно оказалось намного труднее, чем извлечь из него тела восьмерых погибших. Пришлось не только применить глубоководные аппараты, но и привлечь военных для сооружения понтонных конструкций.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК расследует уголовное дело по части три статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).