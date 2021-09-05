В Благовещенске полуторагодовалый ребенок выжил при падении из окна

Из окна второго этажа многоквартирного дома на улице Красноармейской Благовещенска утром субботы выпал полуторагодовалый мальчик. Ребенок выжил, и после осмотра в больнице был благополучно возвращен домой.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Амурской области, малыш решил выглянуть в открытое окно и оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса мальчика и выпала. Мама ребенка в это время занималась домашней работой и не успела помочь малышу.

Следователи организовали проведение по факту случившегося доследственной проверки.