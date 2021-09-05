В колонии в Хабаровском крае в групповой драке погибли двое заключенных

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Хабаровскому краю сообщили, что 5 сентября в исправительной колонии №14 в Амурске произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку.

"Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники учреждения, которые пресекли противоправные действия со стороны осужденных. В результате происшествия пострадало 6 осужденных", - рассказывают в ведомстве.

Сейчас обстановка в колонии нормализовалась. В управлении ФСИН подчеркивают, что учреждение работает в штатном режиме. "На место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки прибыло руководство УФСИН России по Хабаровскому краю, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Также для проведения проверки в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении ведомства.

Старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Хабаровскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело. В свою очередь председатель ОНК региона Виктория Макарчур сообщила, что в понедельник члены Общественной наблюдательной комиссии в Хабаровском крае посетят данную колонию. РИА Новости уточняет, что в драке в исправительной колонии №14 погибли два человека, еще четверо пострадали.

"Предварительно, произошел конфликт между осужденными. Завтра члены ОНК будут выезжать на место. Глобальных жалоб не поступало. Были жалобы на медицинское обеспечение. Более глобальные и серьезные жалобы из этой колонии не поступали в наш адрес", - сказала Виктория Макарчур агентству РИА Новости.