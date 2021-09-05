В Приморье ввели новый энерготранзит протяженностью 250 километров

В Приморском крае ввели в промышленную эксплуатацию новый энерготранзит 220 кВ "Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная" протяженностью 250 километров. Он будет обеспечивать электричеством потребителей региона, в том числе двух ТОРов "Михайловский" и "Надеждинская". Объект вошел в национальный проект - Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию "Россетей", суммарный объем инвестиций проекта составил 8,3 миллиарда рублей.

На подстанции "Лесозаводск" внедрили микропроцессорные комплексы релейной защиты и новейшую систему автоматизированного управления технологическими процессами, провели обновление оборудования систем связи и интеллектуальной системы учета. В "Спасске", в процессе модернизации появились управляемый шунтирующий реактор и батареи статических конденсаторов для уменьшения реактивной составляющей и повышения качества электроэнергии. В ходе строительства новой линии электропередачи через реку Уссури построили спецпереход длиной в 1,5 километра и возвели шесть переходов через нефте- и газопроводы. А для подключения ЛЭП были модернизированы восемь смежных объектов.

"Новый проект также повышает надежность передачи электроэнергии на юге Приморья, где находятся Владивосток и портовая зона Находка. Кроме того, оптимизируется схема питания экспортного нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", - отметил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, дав старт транзиту.

"Какой эффект мы в первую очередь получим? Создается возможность загрузки тяговых подстанций для увеличения пропускной, проводной способности Восточного полигона РЖД в соответствии с поручением президента и создание условий для экспорта, увеличения экспортной продукции", - отметил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, также участвовавший в запуске.

По словам главы Минэнерго, новый энерготранзит позволит увеличить пропускную способность сетевого комплекса для передачи мощности на юг региона.