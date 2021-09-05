За сутки в России подтверждено 18645 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 1542
- 2 Санкт-Петербург 1357
- 3 Московская область 826
- 4 Свердловская область 517
- 5 Ростовская область 480
- 6 Воронежская область 469
- 7 Пермский край 460
- 8 Самарская область 456
- 9 Нижегородская область 399
- 10 Красноярский край 388
- 11 Иркутская область 384
- 12 Омская область 381
- 13 Челябинская область 371
- 14 Ставропольский край 357
- 15 Волгоградская область 352
- 16 Оренбургская область 341
- 17 Республика Башкортостан 301
- 18 Хабаровский край 295
- 19 Астраханская область 285
- 20 Ульяновская область 273
- 21 Архангельская область 256
- 22 Республика Крым 256
- 23 Алтайский край 240
- 24 Краснодарский край 240
- 25 Саратовская область 235
- 26 Тюменская область 232
- 27 Удмуртская Республика 228
- 28 Приморский край 228
- 29 Пензенская область 227
- 30 Республика Коми 225
- 31 Вологодская область 224
- 32 Липецкая область 193
- 33 Ленинградская область 191
- 34 Ярославская область 189
- 35 Тверская область 187
- 36 Калининградская область 185
- 37 Кемеровская область 171
- 38 Республика Дагестан 170
- 39 Новосибирская область 168
- 40 Курская область 165
- 41 Владимирская область 165
- 42 Забайкальский край 158
- 43 Брянская область 156
- 44 Белгородская область 147
- 45 Республика Саха (Якутия) 145
- 46 Мурманская область 144
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 143
- 48 Республика Карелия 137
- 49 Смоленская область 131
- 50 Севастополь 127
- 51 Новгородская область 126
- 52 Курганская область 125
- 53 Ивановская область 121
- 54 Амурская область 120
- 55 Республика Хакасия 115
- 56 Кировская область 112
- 57 Рязанская область 107
- 58 Тульская область 105
- 59 Томская область 103
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 101
- 61 Калужская область 100
- 62 Тамбовская область 94
- 63 Сахалинская область 92
- 64 Республика Бурятия 90
- 65 Чеченская Республика 90
- 66 Псковская область 87
- 67 Республика Калмыкия 86
- 68 Костромская область 81
- 69 Орловская область 79
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 76
- 71 Республика Чувашия 74
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 71
- 73 Республика Тыва 68
- 74 Республика Мордовия 68
- 75 Республика Ингушетия 66
- 76 Республика Адыгея 58
- 77 Республика Марий Эл 58
- 78 Республика Татарстан 53
- 79 Камчатский край 48
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 81 Еврейская автономная область 39
- 82 Республика Алтай 35
- 83 Магаданская область 27
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 11
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 012 599 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,1%
- 2. Республика Бурятия 0,16%
- 3. Республика Алтай 0,17%
За последние сутки подтверждено 793 смерти
- Москва 48
- Санкт-Петербург 36
- Свердловская область 36
- Краснодарский край 35
- Ростовская область 27
- Красноярский край 25
- Алтайский край 23
- Ставропольский край 22
- Самарская область 22
- Нижегородская область 21
- Тюменская область 21
- Челябинская область 20
- Московская область 19
- Пермский край 17
- Волгоградская область 16
- Удмуртская Республика 15
- Владимирская область 14
- Брянская область 13
- Республика Башкортостан 13
- Оренбургская область 13
- Воронежская область 12
- Пензенская область 12
- Иркутская область 12
- Омская область 12
- Липецкая область 11
- Республика Крым 11
- Астраханская область 11
- Калининградская область 10
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Ульяновская область 10
- Тульская область 9
- Мурманская область 9
- Чеченская Республика 9
- Республика Чувашия 9
- Республика Тыва 9
- Новосибирская область 9
- Рязанская область 8
- Смоленская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Республика Марий Эл 8
- Ярославская область 7
- Республика Коми 7
- Вологодская область 7
- Новгородская область 7
- Республика Дагестан 7
- Курская область 6
- Приморский край 6
- Белгородская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Калужская область 4
- Тамбовская область 4
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Хакасия 4
- Кемеровская область 4
- Забайкальский край 4
- Сахалинская область 4
- Еврейская автономная область 4
- Костромская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Севастополь 3
- Республика Мордовия 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Ивановская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Орловская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Ленинградская область 1
- Саратовская область 1
За весь период по России умерло 187 200 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 256 человек
- Москва 1158
- Московская область 1037
- Иркутская область 572
- Ростовская область 533
- Республика Коми 479
- Нижегородская область 469
- Свердловская область 457
- Красноярский край 441
- Санкт-Петербург 431
- Пермский край 387
- Самарская область 365
- Оренбургская область 327
- Ярославская область 320
- Удмуртская Республика 311
- Пензенская область 310
- Хабаровский край 307
- Волгоградская область 290
- Ставропольский край 278
- Приморский край 278
- Челябинская область 272
- Республика Дагестан 217
- Вологодская область 198
- Омская область 187
- Ульяновская область 186
- Алтайский край 184
- Кемеровская область 178
- Тюменская область 176
- Воронежская область 172
- Псковская область 172
- Курская область 169
- Калининградская область 164
- Архангельская область 162
- Брянская область 161
- Владимирская область 161
- Калужская область 155
- Астраханская область 154
- Республика Карелия 149
- Саратовская область 142
- Республика Крым 136
- Ивановская область 128
- Сахалинская область 127
- Республика Калмыкия 120
- Смоленская область 118
- Республика Хакасия 116
- Ямало-Ненецкий автономный округ 114
- Тамбовская область 112
- Орловская область 109
- Севастополь 107
- Липецкая область 103
- Тульская область 100
- Чеченская Республика 99
- Курганская область 98
- Кировская область 96
- Рязанская область 93
- Новгородская область 91
- Республика Тыва 88
- Мурманская область 85
- Ханты-Мансийский автономный округ 84
- Кабардино-Балкарская Республика 80
- Забайкальский край 79
- Краснодарский край 78
- Республика Северная Осетия - Алания 75
- Ленинградская область 73
- Республика Чувашия 67
- Томская область 51
- Республика Мордовия 50
- Карачаево-Черкесская Республика 46
- Республика Ингушетия 41
- Республика Марий Эл 41
- Амурская область 40
- Республика Адыгея 39
- Республика Башкортостан 36
- Республика Алтай 33
- Новосибирская область 33
- Магаданская область 25
- Белгородская область 23
- Еврейская автономная область 23
- Камчатский край 20
- Костромская область 15
- Тверская область 15
- Республика Бурятия 14
- Чукотский автономный округ 12
- Республика Татарстан 11
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 270 731