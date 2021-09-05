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05.09.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18645 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 18645 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений. 
Распределение по субъектам
  • 1    Москва 1542
  • 2    Санкт-Петербург 1357
  • 3    Московская область   826
  • 4    Свердловская область  517
  • 5    Ростовская область   480
  • 6    Воронежская область   469
  • 7    Пермский край  460
  • 8    Самарская область    456
  • 9    Нижегородская область  399
  • 10   Красноярский край    388
  • 11   Иркутская область    384
  • 12   Омская область 381
  • 13   Челябинская область   371
  • 14   Ставропольский край   357
  • 15   Волгоградская область  352
  • 16   Оренбургская область  341
  • 17   Республика Башкортостан 301
  • 18   Хабаровский край    295
  • 19   Астраханская область  285
  • 20   Ульяновская область   273
  • 21   Архангельская область  256
  • 22   Республика Крым 256
  • 23   Алтайский край 240
  • 24   Краснодарский край   240
  • 25   Саратовская область   235
  • 26   Тюменская область    232
  • 27   Удмуртская Республика  228
  • 28   Приморский край 228
  • 29   Пензенская область   227
  • 30   Республика Коми 225
  • 31   Вологодская область   224
  • 32   Липецкая область    193
  • 33   Ленинградская область  191
  • 34   Ярославская область   189
  • 35   Тверская область    187
  • 36   Калининградская область 185
  • 37   Кемеровская область   171
  • 38   Республика Дагестан   170
  • 39   Новосибирская область  168
  • 40   Курская область 165
  • 41   Владимирская область  165
  • 42   Забайкальский край   158
  • 43   Брянская область    156
  • 44   Белгородская область  147
  • 45   Республика Саха (Якутия)    145
  • 46   Мурманская область   144
  • 47   Ханты-Мансийский автономный округ    143
  • 48   Республика Карелия   137
  • 49   Смоленская область   131
  • 50   Севастополь   127
  • 51   Новгородская область  126
  • 52   Курганская область   125
  • 53   Ивановская область   121
  • 54   Амурская область    120
  • 55   Республика Хакасия   115
  • 56   Кировская область    112
  • 57   Рязанская область    107
  • 58   Тульская область    105
  • 59   Томская область 103
  • 60   Ямало-Ненецкий автономный округ 101
  • 61   Калужская область    100
  • 62   Тамбовская область   94
  • 63   Сахалинская область   92
  • 64   Республика Бурятия   90
  • 65   Чеченская Республика  90
  • 66   Псковская область    87
  • 67   Республика Калмыкия   86
  • 68   Костромская область   81
  • 69   Орловская область    79
  • 70   Кабардино-Балкарская Республика 76
  • 71   Республика Чувашия   74
  • 72   Республика Северная Осетия-Алания    71
  • 73   Республика Тыва 68
  • 74   Республика Мордовия   68
  • 75   Республика Ингушетия  66
  • 76   Республика Адыгея    58
  • 77   Республика Марий Эл   58
  • 78   Республика Татарстан  53
  • 79   Камчатский край 48
  • 80   Карачаево-Черкесская Республика 47
  • 81   Еврейская автономная область  39
  • 82   Республика Алтай    35
  • 83   Магаданская область   27
  • 84   Чукотский автономный округ   15
  • 85   Ненецкий автономный округ    11

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 012 599 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,1%
  • 2. Республика Бурятия  0,16%
  • 3. Республика Алтай 0,17%
За последние сутки подтверждено 793 смерти
  • Москва 48
  • Санкт-Петербург 36
  • Свердловская область  36
  • Краснодарский край   35
  • Ростовская область   27
  • Красноярский край    25
  • Алтайский край 23
  • Ставропольский край   22
  • Самарская область    22
  • Нижегородская область  21
  • Тюменская область    21
  • Челябинская область   20
  • Московская область   19
  • Пермский край  17
  • Волгоградская область  16
  • Удмуртская Республика  15
  • Владимирская область  14
  • Брянская область    13
  • Республика Башкортостан 13
  • Оренбургская область  13
  • Воронежская область   12
  • Пензенская область   12
  • Иркутская область    12
  • Омская область 12
  • Липецкая область    11
  • Республика Крым 11
  • Астраханская область  11
  • Калининградская область 10
  • Республика Северная Осетия - Алания   10
  • Ульяновская область   10
  • Тульская область    9
  • Мурманская область   9
  • Чеченская Республика  9
  • Республика Чувашия   9
  • Республика Тыва 9
  • Новосибирская область  9
  • Рязанская область    8
  • Смоленская область   8
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Республика Марий Эл   8
  • Ярославская область   7
  • Республика Коми 7
  • Вологодская область   7
  • Новгородская область  7
  • Республика Дагестан   7
  • Курская область 6
  • Приморский край 6
  • Белгородская область  5
  • Республика Саха (Якутия)    5
  • Калужская область    4
  • Тамбовская область   4
  • Республика Карелия   4
  • Псковская область    4
  • Республика Адыгея    4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Хакасия   4
  • Кемеровская область   4
  • Забайкальский край   4
  • Сахалинская область   4
  • Еврейская автономная область  4
  • Костромская область   3
  • Республика Калмыкия   3
  • Севастополь   3
  • Республика Мордовия   3
  • Ханты-Мансийский автономный округ    3
  • Амурская область    3
  • Хабаровский край    3
  • Ивановская область   2
  • Республика Ингушетия  2
  • Кировская область    2
  • Республика Бурятия   2
  • Магаданская область   2
  • Орловская область    1
  • Ненецкий автономный округ    1
  • Ленинградская область  1
  • Саратовская область   1

За весь период по России умерло 187 200 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 256 человек
  • Москва 1158
  • Московская область   1037
  • Иркутская область    572
  • Ростовская область   533
  • Республика Коми 479
  • Нижегородская область  469
  • Свердловская область  457
  • Красноярский край    441
  • Санкт-Петербург 431
  • Пермский край  387
  • Самарская область    365
  • Оренбургская область  327
  • Ярославская область   320
  • Удмуртская Республика  311
  • Пензенская область   310
  • Хабаровский край    307
  • Волгоградская область  290
  • Ставропольский край   278
  • Приморский край 278
  • Челябинская область   272
  • Республика Дагестан   217
  • Вологодская область   198
  • Омская область 187
  • Ульяновская область   186
  • Алтайский край 184
  • Кемеровская область   178
  • Тюменская область    176
  • Воронежская область   172
  • Псковская область    172
  • Курская область 169
  • Калининградская область 164
  • Архангельская область  162
  • Брянская область    161
  • Владимирская область  161
  • Калужская область    155
  • Астраханская область  154
  • Республика Карелия   149
  • Саратовская область   142
  • Республика Крым 136
  • Ивановская область   128
  • Сахалинская область   127
  • Республика Калмыкия   120
  • Смоленская область   118
  • Республика Хакасия   116
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 114
  • Тамбовская область   112
  • Орловская область    109
  • Севастополь   107
  • Липецкая область    103
  • Тульская область    100
  • Чеченская Республика  99
  • Курганская область   98
  • Кировская область    96
  • Рязанская область    93
  • Новгородская область  91
  • Республика Тыва 88
  • Мурманская область   85
  • Ханты-Мансийский автономный округ    84
  • Кабардино-Балкарская Республика 80
  • Забайкальский край   79
  • Краснодарский край   78
  • Республика Северная Осетия - Алания   75
  • Ленинградская область  73
  • Республика Чувашия   67
  • Томская область 51
  • Республика Мордовия   50
  • Карачаево-Черкесская Республика 46
  • Республика Ингушетия  41
  • Республика Марий Эл   41
  • Амурская область    40
  • Республика Адыгея    39
  • Республика Башкортостан 36
  • Республика Алтай    33
  • Новосибирская область  33
  • Магаданская область   25
  • Белгородская область  23
  • Еврейская автономная область  23
  • Камчатский край 20
  • Костромская область   15
  • Тверская область    15
  • Республика Бурятия   14
  • Чукотский автономный округ   12
  • Республика Татарстан  11
  • Ненецкий автономный округ    2
  • Республика Саха (Якутия)    1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 270 731

В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус
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