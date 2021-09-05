За сутки в России подтверждено 18645 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1 Москва 1542

2 Санкт-Петербург 1357

3 Московская область 826

4 Свердловская область 517

5 Ростовская область 480

6 Воронежская область 469

7 Пермский край 460

8 Самарская область 456

9 Нижегородская область 399

10 Красноярский край 388

11 Иркутская область 384

12 Омская область 381

13 Челябинская область 371

14 Ставропольский край 357

15 Волгоградская область 352

16 Оренбургская область 341

17 Республика Башкортостан 301

18 Хабаровский край 295

19 Астраханская область 285

20 Ульяновская область 273

21 Архангельская область 256

22 Республика Крым 256

23 Алтайский край 240

24 Краснодарский край 240

25 Саратовская область 235

26 Тюменская область 232

27 Удмуртская Республика 228

28 Приморский край 228

29 Пензенская область 227

30 Республика Коми 225

31 Вологодская область 224

32 Липецкая область 193

33 Ленинградская область 191

34 Ярославская область 189

35 Тверская область 187

36 Калининградская область 185

37 Кемеровская область 171

38 Республика Дагестан 170

39 Новосибирская область 168

40 Курская область 165

41 Владимирская область 165

42 Забайкальский край 158

43 Брянская область 156

44 Белгородская область 147

45 Республика Саха (Якутия) 145

46 Мурманская область 144

47 Ханты-Мансийский автономный округ 143

48 Республика Карелия 137

49 Смоленская область 131

50 Севастополь 127

51 Новгородская область 126

52 Курганская область 125

53 Ивановская область 121

54 Амурская область 120

55 Республика Хакасия 115

56 Кировская область 112

57 Рязанская область 107

58 Тульская область 105

59 Томская область 103

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 101

61 Калужская область 100

62 Тамбовская область 94

63 Сахалинская область 92

64 Республика Бурятия 90

65 Чеченская Республика 90

66 Псковская область 87

67 Республика Калмыкия 86

68 Костромская область 81

69 Орловская область 79

70 Кабардино-Балкарская Республика 76

71 Республика Чувашия 74

72 Республика Северная Осетия-Алания 71

73 Республика Тыва 68

74 Республика Мордовия 68

75 Республика Ингушетия 66

76 Республика Адыгея 58

77 Республика Марий Эл 58

78 Республика Татарстан 53

79 Камчатский край 48

80 Карачаево-Черкесская Республика 47

81 Еврейская автономная область 39

82 Республика Алтай 35

83 Магаданская область 27

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 012 599 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,1%

2. Республика Бурятия 0,16%

3. Республика Алтай 0,17% За последние сутки подтверждено 793 смерти Москва 48

Санкт-Петербург 36

Свердловская область 36

Краснодарский край 35

Ростовская область 27

Красноярский край 25

Алтайский край 23

Ставропольский край 22

Самарская область 22

Нижегородская область 21

Тюменская область 21

Челябинская область 20

Московская область 19

Пермский край 17

Волгоградская область 16

Удмуртская Республика 15

Владимирская область 14

Брянская область 13

Республика Башкортостан 13

Оренбургская область 13

Воронежская область 12

Пензенская область 12

Иркутская область 12

Омская область 12

Липецкая область 11

Республика Крым 11

Астраханская область 11

Калининградская область 10

Республика Северная Осетия - Алания 10

Ульяновская область 10

Тульская область 9

Мурманская область 9

Чеченская Республика 9

Республика Чувашия 9

Республика Тыва 9

Новосибирская область 9

Рязанская область 8

Смоленская область 8

Кабардино-Балкарская Республика 8

Республика Марий Эл 8

Ярославская область 7

Республика Коми 7

Вологодская область 7

Новгородская область 7

Республика Дагестан 7

Курская область 6

Приморский край 6

Белгородская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Калужская область 4

Тамбовская область 4

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Республика Адыгея 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Хакасия 4

Кемеровская область 4

Забайкальский край 4

Сахалинская область 4

Еврейская автономная область 4

Костромская область 3

Республика Калмыкия 3

Севастополь 3

Республика Мордовия 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Ивановская область 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Республика Бурятия 2

Магаданская область 2

Орловская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Ленинградская область 1

Саратовская область 1 За весь период по России умерло 187 200 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 256 человек Москва 1158

Московская область 1037

Иркутская область 572

Ростовская область 533

Республика Коми 479

Нижегородская область 469

Свердловская область 457

Красноярский край 441

Санкт-Петербург 431

Пермский край 387

Самарская область 365

Оренбургская область 327

Ярославская область 320

Удмуртская Республика 311

Пензенская область 310

Хабаровский край 307

Волгоградская область 290

Ставропольский край 278

Приморский край 278

Челябинская область 272

Республика Дагестан 217

Вологодская область 198

Омская область 187

Ульяновская область 186

Алтайский край 184

Кемеровская область 178

Тюменская область 176

Воронежская область 172

Псковская область 172

Курская область 169

Калининградская область 164

Архангельская область 162

Брянская область 161

Владимирская область 161

Калужская область 155

Астраханская область 154

Республика Карелия 149

Саратовская область 142

Республика Крым 136

Ивановская область 128

Сахалинская область 127

Республика Калмыкия 120

Смоленская область 118

Республика Хакасия 116

Ямало-Ненецкий автономный округ 114

Тамбовская область 112

Орловская область 109

Севастополь 107

Липецкая область 103

Тульская область 100

Чеченская Республика 99

Курганская область 98

Кировская область 96

Рязанская область 93

Новгородская область 91

Республика Тыва 88

Мурманская область 85

Ханты-Мансийский автономный округ 84

Кабардино-Балкарская Республика 80

Забайкальский край 79

Краснодарский край 78

Республика Северная Осетия - Алания 75

Ленинградская область 73

Республика Чувашия 67

Томская область 51

Республика Мордовия 50

Карачаево-Черкесская Республика 46

Республика Ингушетия 41

Республика Марий Эл 41

Амурская область 40

Республика Адыгея 39

Республика Башкортостан 36

Республика Алтай 33

Новосибирская область 33

Магаданская область 25

Белгородская область 23

Еврейская автономная область 23

Камчатский край 20

Костромская область 15

Тверская область 15

Республика Бурятия 14

Чукотский автономный округ 12

Республика Татарстан 11

Ненецкий автономный округ 2

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 270 731 В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус