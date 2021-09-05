Лауреатов премии "Глобальная энергия" назовут 6 сентября в Казани

В понедельник, 6 сентября, станут известны имена лауреатов Международной премии "Глобальная энергия" 2021 года. В этот раз их объявят на торжественной церемонии, которая пройдет в Казани с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, председателя и членов Международного комитета по присуждению премии Рае Квон Чунг (Южная Корея), Марты Бониферт (Венгрия) и Дмитрия Бессарабова (ЮАР).

Почему местом для такой церемонии выбрана Казань? "С точки зрения энергобаланса, - заявил президент Ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилёв, - Татарстан представляет собой модель России. Несмотря на исторические запасы нефти, в республике мощно представлена, например, гидроэнергетика. А в последние годы всё большая доля добытой нефти идёт на нефтехим. В рамках разумного своё развитие поучила и альтернативная энергетика: ветряная и солнечная. Казань - идеальное место и для объявления лауреатов, и для серии дискуссий о дальнейших путях развития российской и мировой энергетики".

Как пояснили коллеги Брилева в ассоциации под тем же названием, что и сама премия, в ходе церемонии будут оглашены результаты закрытого заседания Международного комитета, которое состоится накануне. В этот комитет входят два десятка известных учёных, в том числе пятеро россиян. Они выберут лучших из 15 претендентов, которые попали в шорт-лист премии и разделены по трём номинациям: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии".

Напомним, что в этом году в шорт-лист премии вошли трое ученых и специалистов из России. Это два представителя Сибирского отделения РАН - Михаил Предтеченский из Института теплофизики и директор Института углехимии и химического материаловедения Зинфер Исмагилов. Третьим кандидатом из России назван Сулейман Аллахвердиев - заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева. Их имена вместе с другими 12 претендентами из Германии, Дании, Китая, Саудовской Аравии и США были озвучили в начале июля на церемонии в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Телевизионная версия церемонии, которая пройдет в Ратуше Казани, будет транслироваться в расширенном формате 7 сентября на татарстанском канале "ТНВ", на федеральном "Россия 24", на ресурсах Информационного центра ООН в Москве и глобальных медиаплощадках ООН. Как отмечают организаторы, эта станет продолжением новой традиции, по которой имена лауреатов премии оглашают в известных городах России. В прошлом году она прошла в Калуге, в Государственном музее космонавтики им. К.Э. Циолковского.

В планах ассоциации провести такие церемонии в ближайшие годы в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане, Санкт-Петербурге и других российских регионах.