Лауреатов премии "Глобальная энергия" назовут 6 сентября в Казани

Новости

Умер сыгравший клоуна Рональда Макдональда актер Уиллард Скотт 16:54
Умер старейший африканский комик Леонар Грогюэ 16:39
Звезда "Сватов" Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте 16:34
Умер актер из "Санта-Барбары" Игорь Сампайу 16:26
Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 16:19
Британские спецназовцы притворились женщинами и сбежали от талибов 16:08
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать свои дома 16:00
В Кремле назвали угрозой готовность США обсуждать стремление Украины в НАТО 15:38
Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон 15:30
Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине 14:57
Песков: Развитие Дальнего Востока останется приоритетом для властей РФ 14:56
Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского 14:44
Египет закачал ядовитый газ в тоннель под границей с сектором Газа 14:38
Кардиолог рассказала, как спастись от болезней сердца 14:37
В Индии подросток скончался от вируса Нипах 14:26
Три человека погибли в результате перестрелки в Вашингтоне 14:22
Песков назвал нонсенсом заявление об угрозе ЕС из-за "Северного потока-2" 14:22
Попова: Может быть бесконечное множество штаммов коронавируса 14:21
Глава дипломатии ЕС назвал "неизбежным" сотрудничество с талибами 13:17
Аналитики выяснили, готовы ли россияне получать "зарплату в конверте" 13:00
Количество заболевших ковидом за всю пандемию в РФ превысило 7 млн человек 12:48
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану 12:31
Глава СПЦ провел интронизацию митрополита в Черногории несмотря на протесты 12:21
Эксперты выяснили, как россияне пользуются кредитами 12:13
В Твери завели дело о массовой драке фанатов "Зенита" и "Спартака" 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 16:29
Рубрика: Экономика

Лауреатов премии "Глобальная энергия" назовут 6 сентября в Казани

Текст: Александр Емельяненков

В понедельник, 6 сентября, станут известны имена лауреатов Международной премии "Глобальная энергия" 2021 года. В этот раз их объявят на торжественной церемонии, которая пройдет в Казани с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, председателя и членов Международного комитета по присуждению премии Рае Квон Чунг (Южная Корея), Марты Бониферт (Венгрия) и Дмитрия Бессарабова (ЮАР).

В Приморье ввели новый энерготранзит протяженностью 250 километров

Почему местом для такой церемонии выбрана Казань? "С точки зрения энергобаланса, - заявил президент Ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилёв, - Татарстан представляет собой модель России. Несмотря на исторические запасы нефти, в республике мощно представлена, например, гидроэнергетика. А в последние годы всё большая доля добытой нефти идёт на нефтехим. В рамках разумного своё развитие поучила и альтернативная энергетика: ветряная и солнечная. Казань - идеальное место и для объявления лауреатов, и для серии дискуссий о дальнейших путях развития российской и мировой энергетики".

Как пояснили коллеги Брилева в ассоциации под тем же названием, что и сама премия, в ходе церемонии будут оглашены результаты закрытого заседания Международного комитета, которое состоится накануне. В этот комитет входят два десятка известных учёных, в том числе пятеро россиян. Они выберут лучших из 15 претендентов, которые попали в шорт-лист премии и разделены по трём номинациям: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии".

Напомним, что в этом году в шорт-лист премии вошли трое ученых и специалистов из России. Это два представителя Сибирского отделения РАН - Михаил Предтеченский из Института теплофизики и директор Института углехимии и химического материаловедения Зинфер Исмагилов. Третьим кандидатом из России назван Сулейман Аллахвердиев - заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева. Их имена вместе с другими 12 претендентами из Германии, Дании, Китая, Саудовской Аравии и США были озвучили в начале июля на церемонии в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Фото: РИА Новости
Почему развитие водородной энергетики важно для нефтегазовой отрасли

Телевизионная версия церемонии, которая пройдет в Ратуше Казани, будет транслироваться в расширенном формате 7 сентября на татарстанском канале "ТНВ", на федеральном "Россия 24", на ресурсах Информационного центра ООН в Москве и глобальных медиаплощадках ООН. Как отмечают организаторы, эта станет продолжением новой традиции, по которой имена лауреатов премии оглашают в известных городах России. В прошлом году она прошла в Калуге, в Государственном музее космонавтики им. К.Э. Циолковского.

В планах ассоциации провести такие церемонии в ближайшие годы в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане, Санкт-Петербурге и других российских регионах.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану
В Гвинее предпринята попытка государственного переворота
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии