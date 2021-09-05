В Башкирии родители 2 тысяч малышей получат сертификаты в частные детсады

Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, софинансируя места в частных детских садах региона, республика не только решает проблему с очередями в ясли, но и существенно экономит на строительстве.
- Две тысячи мест в частных детских садах - это десять новых дошкольных учреждений, возведение которых нам обошлось бы примерно в пять миллиардов рублей. В 2020 году мы открыли 25 новых детских садов, но этого недостаточно. Родители просят строить еще, поэтому будем расширять географию действия сертификата дошкольника. Кроме того, существование частных дошкольных организаций - это развитие социального предпринимательства и создание новых рабочих мест, - подчеркнул Радий Хабиров.
Пилотный проект по выдаче сертификатов на компенсацию расходов по содержанию детей в частных детсадах в Башкирии стартовал в ноябре 2019 года в Стерлитамаке. И сразу оказался востребованным: буквально за пару месяцев были оформлены 200 сертификатов, а к августу 2020 года их число превысило 1,5 тысячи. В прошлом году к проекту присоединилась и столица республики, где проблема с очередями в ясли стояла особенно остро.
Как отметил первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, благодаря проекту "Сертификат дошкольного образования" регион сумел достичь поставленной президентом РФ задачи - 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, а заодно поддержал негосударственный сектор.
Частные дошкольные организации действительно оказались в плюсе. Теперь они могут получать бюджетное финансирование - шесть тысяч рублей в месяц на ребенка из республиканского и местного бюджетов независимо от того, сколько дней малыш посещал детсад. Кроме того, власти предоставляют им в аренду муниципальные помещения на льготных условиях и помогают получить гранты на создание новых мест для дошколят по линии нацпроекта "Демография". Но все это касается только лицензированных негосударственных дошкольных учреждений, которые прошли все соответствующие проверки надзорных органов.