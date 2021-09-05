В Башкирии родители 2 тысяч малышей получат сертификаты в частные детсады

140 миллионов рублей заложили в бюджете Башкирии на компенсацию родителям расходов по оплате частных детских садов в 2022 году. По примерным расчетам, благодаря этим средствам в ясли пойдут около двух тысяч малышей. Родители, которые получают соответствующие сертификаты, за услуги коммерческого садика платят столько же, сколько отдавали бы за муниципальный.

Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, софинансируя места в частных детских садах региона, республика не только решает проблему с очередями в ясли, но и существенно экономит на строительстве.

- Две тысячи мест в частных детских садах - это десять новых дошкольных учреждений, возведение которых нам обошлось бы примерно в пять миллиардов рублей. В 2020 году мы открыли 25 новых детских садов, но этого недостаточно. Родители просят строить еще, поэтому будем расширять географию действия сертификата дошкольника. Кроме того, существование частных дошкольных организаций - это развитие социального предпринимательства и создание новых рабочих мест, - подчеркнул Радий Хабиров.

Пилотный проект по выдаче сертификатов на компенсацию расходов по содержанию детей в частных детсадах в Башкирии стартовал в ноябре 2019 года в Стерлитамаке. И сразу оказался востребованным: буквально за пару месяцев были оформлены 200 сертификатов, а к августу 2020 года их число превысило 1,5 тысячи. В прошлом году к проекту присоединилась и столица республики, где проблема с очередями в ясли стояла особенно остро.

Как отметил первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, благодаря проекту "Сертификат дошкольного образования" регион сумел достичь поставленной президентом РФ задачи - 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, а заодно поддержал негосударственный сектор.

За услуги коммерческого детсада родители платят столько же, сколько отдавали бы за муниципальный

Частные дошкольные организации действительно оказались в плюсе. Теперь они могут получать бюджетное финансирование - шесть тысяч рублей в месяц на ребенка из республиканского и местного бюджетов независимо от того, сколько дней малыш посещал детсад. Кроме того, власти предоставляют им в аренду муниципальные помещения на льготных условиях и помогают получить гранты на создание новых мест для дошколят по линии нацпроекта "Демография". Но все это касается только лицензированных негосударственных дошкольных учреждений, которые прошли все соответствующие проверки надзорных органов.