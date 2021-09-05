В Казани открывается XVII международный фестиваль мусульманского кино

С 5 по 10 сентября пройдет XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК). В его конкурсной программе 50 картин из 40 стран мира.

В их числе, Россия, Франция, Испания, Китай, Турция, Иран, Бельгия, Япония, Израиль, Босния и Герцеговина, Пакистан, Малайзия, Тунис, Болгария, Катар, Кувейт, Бангладеш и Алжир. А также государства бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан).

Состав жюри как всегда интернационален. В него вошли режиссер, сценарист Камал Сваруп (Индия), оператор, преподаватель кинематографии, истории кино, эстетики и монтажа Саед Неджати (Иран), поэт и писатель Ашраф Дали (Египет) и популярный турецкий актер, известный по роли евнуха Сюмбюля-аги в сериале "Великолепный век" Селим Байрактар (Турция). Возглавит жюри азербайджанский кинорежиссер, сценарист, Эльчин Мусаоглу.

Церемония открытия фестиваля состоится вечером в Казанской ратуше. По звездной дорожке пройдут Александра Носик, Татьяна Абрамова и другие известные актеры.

В завершении состоится показ фильма-открытия "Дни и века Чингиза Айтматова" Григория Нахапетова. Это документальная лента рассказывает о малоизвестных фактах из биографии писателя.