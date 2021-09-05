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05.09.2021 06:10
Рубрика: Власть

В Мордовии может появиться особая экономическая зона

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии может появиться особая экономическая зона (ОЭЗ) - ее планируется разместить в Саранске на бывших производственных площадках светотехнического гиганта "Лисма". Это около 80 гектаров, обеспеченных инфраструктурой. Альтернативный вариант использования этих территорий - создание промышленного парка.

Такие планы были озвучены в ходе рабочей поездки в республику министра экономического развития России Максима Решетникова. Гость посетил ряд предприятий, побеседовал с предпринимателями, а также провел совещание по вопросам развития региона. Как отмечалось на встрече, главной проблемой Мордовии по-прежнему является самый высокий в стране уровень госдолга и связанные с этим ограничения.

Фото: Николай Гагарин
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- Сейчас ситуация взята под контроль. По поручению президента коммерческие кредиты регионов заменены бюджетными, долговая нагрузка снизилась. Важно, чтобы проблемы с госдолгом не мешали республике развиваться, - констатировал Решетников.

Для этого необходимо снять хотя бы часть запретов на капитальные вложения. В республике разработана программа финансового оздоровления, согласованная с Минфином РФ. И первые результаты уже есть.

- С четвертого квартала прошлого года задолженность консолидированного бюджета снизилась в 1,8 раза, - подчеркнул врио главы РМ Артем Здунов. - Кредиторка была огромная - по школам, по больницам были арестованы счета. Постепенно выбираемся из этой ситуации.

Максим Решетников высоко оценил промышленный потенциал предприятий Мордовии и ход нацпроекта "Производительность труда" в регионе. Результаты этой работы гость увидел при посещении рузаевской компании по выпуску выгонов и саранского фармацевтического завода "Биохимик". Глава минэкономразвития РФ подчеркнул, что идея нацпроекта заключалась в том, чтобы запустить процессы саморазвития на предприятиях. И участникам проекта в Мордовии это удалось: наглядно убедившись в эффективности принципов бережливого производства, там перестроили по новым методам все производственные процессы. В итоге растет производительность (на "Биохимике" - до трех раз), а вместе с ней и зарплата.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Коснувшись судьбы некогда процветающего светотехнического гиганта Мордовии - предприятия "Лисма" - гость отметил, что сейчас предпринимаются попытки перезагрузить производство, найти новые ниши на рынке. По словам Артема Здунова, решается вопрос, что можно разместить на неиспользуемых площадках - промышленный парк или ОЭЗ по нескольким специализациям. Ведется инвентаризация свободных территорий комплекса, которые могут быть предложены инвесторам.

- Мы посоветуемся, выработаем единую позицию, - резюмировал Максим Решетников. - Отличная площадка, которой надо заниматься, потенциальная точка роста - потому что компетенции Мордовии в области светотехники и оптики уникальны в масштабах страны.

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