В Уфе с разницей 20 минут загорелись два пассажирских автобуса

В Уфе с разницей в 20 минут в разных частях города загорелись два пассажирских автобуса.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, первый автобус, следовавший по маршруту 75 (ТСК Пушкинский - ОАО Амстар), вспыхнул на проспекте Салавата Юлаева во время движения.

- По предварительной информации, погибших среди 30 пассажиров нет, но водитель получил ожоги рук. Сотрудники МЧС России приступили к тушению. Причина пожара устанавливается, - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Аналогичный случай через 20 минут был зафиксирован на проспекте Октября. На остановке "Горсовет" произошло возгорание в моторном отсеке автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 298 "Уфимский ДОК - СТЦ Мега". В салоне находилось 15 пассажиров. Погибших и травмированных нет. Водитель автобуса справился с возгоранием самостоятельно до прибытия спасателей.