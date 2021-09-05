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05.09.2021 16:09
Рубрика: Происшествия

Житель Оренбургской области напал с топором на полицейских

Текст: Алексей Юхтанов

В Оренбургской области задержан местный житель, напавший с топором на полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

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В сообщении говорится об "одном из сел Курманаевского района области", каком именно - не уточняется. Полицейские прибыли в населенный пункт по вызову в связи с сообщением, что местный житель незаконно проник в дом соседей. Прибыв на место, сотрудники полиции застали мужчину в своем доме.

По данным полиции, увидев сотрудников в форме, этот гражданин схватил топор и заявил, что применит его в отношении сотрудников полиции. На требования прекратить такое поведение не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. Полицейские его задержали и доставили в отделение.

Полицейские возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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