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05.09.2021 19:30
Рубрика: Общество

Дом для сирот в Ангарске рискует на всю зиму остаться без отопления

Текст: Алина Майская, Ирина Штерман ("Российская газета", Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Жильцы 400 квартир, расположенных в 251-м квартале Ангарска, рискуют зимой остаться без тепла. Выяснилось, что жилье, построенное в этой части города по программам расселения детей-сирот и переселения из ветхого жилья, не имеет своей теплосети и подключено к частной теплотрассе. Ее ресурсами администрация Ангарска на протяжении семи лет пользовалась без разрешения, но теперь собственник намерен использовать объект для своих нужд.

Первые трехэтажки появились в 251-м квартале Ангарска в 2012 году. Каждая постройка обошлась консолидированному бюджету более чем в 45 миллионов рублей. Отапливать их планировалось за счет альтернативных источников энергии - теплового насоса и солнечного вакуумного коллектора. Беречь тепло должны были трехслойные панели с облицовкой керамическим кирпичом, современные энергосберегающие стеклопакеты, теплые полы. Однако уже в первую зиму жильцы стали замерзать. О качестве этого жилья писали не только местные, но и федеральные СМИ, да и активисты ОНФ признали, что постройки - отвратительные.

Фото: Наталья Граф /РГ
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Тогда ангарская мэрия обратилась к местному предпринимателю Олегу Лукьянову, который неподалеку от "энергоэффективных" домов строил свою частную теплотрассу для гаражного кооператива и станции технического обслуживания. В 2013 году он получил договор на землю и техусловия, разрешение на строительство гаражей было в стадии оформления.

- В этот момент меня вызвал к себе бывший глава Ангарска Леонид Михайлов и попросил спасти замерзающих переселенцев в 251-м квартале, - рассказал Лукьянов. - Так и сказал: "Давай пока ты не построил свой гаражный кооператив, временно подключим к твоей теплотрассе два-три дома - буквально на время зимы, чтобы люди не замерзли". Я согласился. Но только на словах, никаких бумаг не подписывал.

Предприниматель также четко дал понять: как только его гаражный кооператив будет готов и ему понадобится теплоэнергия, администрации Ангарска придется отключить жилые дома в 251-м квартале от его объекта.

В 2015 году Лукьянов построил первые гаражи и попытался подключить их к сетям. Однако выяснилось, что теплотрасса загружена на 100%. За это время в 251-м квартале возвели еще несколько домов по программе обеспечения жильем детей-сирот и подключили их к теплотрассе предпринимателя без его ведома.

Жилье, построенное по программам расселения детей-сирот, подключено к частной теплотрассе

В июле 2021 года Олег Лукьянов обратился в мэрию Ангарска с предложением выкупить теплотрассу, чтобы она и дальше могла обеспечивать теплом жителей квартала, но ответа не получил. Вместо этого предпринимателя, по его словам, "предупредили об уголовной ответственности на тот случай, если он захочет отключить дома от своего объекта". Обслуживать теплосеть за свой счет и готовить ее к отопительному сезону предприниматель больше не в состоянии. Поэтому он написал жалобу на имя прокурора Иркутской области Андрея Ханько с просьбой вмешаться в ситуацию. Ответ ведомства должен прийти до 10 сентября. "РГ" в свою очередь направила запросы в прокуратуру Иркутской области и в администрацию АГО.

Добавим, что 162 квартиры в 251-м квартале Ангарска выкупило министерство имущественных отношений Иркутской области, еще 72 квартиры приобретены администрацией городского образования.

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