Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов

Все тайное становится явным, а секретное и тщательно оберегаемое от посторонних глаз - доступным для туристов. Запущена программа экскурсий на легендарную Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию.

Попасть на ГЭС, посетить машинный зал, водосброс и подняться на гребень плотины теперь может любой путешественник. Единственное ограничение - ему должно быть больше 10 лет.

До этого компания "РусГидро", управляющая крупнейшими российскими гидроэлектростанциями, открыла доступ на Чиркейскую ГЭС в Дагестане. Планируется, что такие поездки в скором времени можно будет совершить на 15 крупнейших электростанций. Доступ на них будут открывать постепенно. По данным опросов, такой туристический продукт имеет большой потенциал.

"Очень хорошо, что теперь можно посетить и такие окутанные легендами места с интересной историей, к тому же окруженные впечатляющей природой, - сказала на церемонии открытия туристического маршрута на Саяно-Шушенской ГЭС заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова. - Туристы смогут не просто издалека посмотреть на это невероятное промышленное достижение нашей страны, но и почувствовать себя его частью, попасть внутрь гигантсткого сооружения".

Прежде увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС можно было только со смотровой площадки, расположенной в километре от нее на берегу Енисея. Она и сейчас остается доступной, вид от мемориала славы "Покорителям Енисея" открывается феерический. Однако более близкое знакомство со станцией было доступно только специалистам: людей с улицы за КПП не пропускали. Даже линия уникального черемушкинского трамвая, соединяющего город со станцией, обрывается у самого забора фундаментальным тупиком. Дорога, идущая по другому берегу великой сибирской реки к гребню плотины, перекрыта, по ней пускают только служебный транспорт.

Говорят, когда-то по ней мог проехать любой желающий, но такая возможность осталась в далеком прошлом. Теперь же она снова появилась, но только для тех, кто отправится сюда с экскурсией.

Маршрут экскурсии по Саяно-Шушенской ГЭС - это как раз поиск компромисса между желанием показать все и разумным подходом к безопасности

Уникальную гидроэлектростанцию в верховьях Енисея мощностью 6400 мВт начали строить в 1961 году, а первый агрегат заработал в 1978 году. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС - самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная в мире - 242 метра в высоту и 1074 метра в длину. Для ее строительства потребовалось 9 млн кубометров бетона общим весом 20 млн тонн.

Здесь же в 2009 году произошла крупнейшая авария, в ходе которой погибли 75 человек. Тогда из-за разрушения крепления крышки турбины гидроагрегата был затоплен машинный зал станции. Восстановительные работы продолжались до 2014 года, после чего на станции заменили все десять гидроагрегатов.

"Чтобы открывать такие предприятия для туристов, нужна смелость, очень важно продумать все, что связано с безопасностью, - отметила в разговоре с корреспондентом "РГ" заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова. - Промышленные предприятия, которые в нашей стране долгое время были закрытыми, это такие секретные места, о которых мечтает любой путешественник. Здесь есть что посмотреть и чему восхититься самому, и о чем рассказать другим, чтобы они слушали и поражались".

Маршрут экскурсии по Саяно-Шушенской ГЭС - это как раз поиск компромисса между желанием показать все и разумным подходом к безопасности самой станции и путешественников. Из-за этого в сам машинный зал туристов решили не пускать, объяснил инженер производственно-технической службы Саяно-Шушенской ГЭС Илья Дворянов, ставший одним из первых экскурсоводов. Вместо этого организовали допуск на монтажную площадку, она возвышается над пространством, в котором установлены гидроагрегаты и механизмы, вырабатывающие электричество.

Наиболее зрелищным объектом показа тура на ГЭС стала площадка над водосбросом. На станции их два. Первый находится прямо в теле плотины, его хорошо видно снизу. Второй - береговой - находится на правом берегу Енисея. В этом году воды в верховьях Енисея много, и по распоряжению Росводресурсов водосброс все лето срабатывает на полную мощность. По огромным желобам массы воды устремляются вниз в обход генераторов. Получается огромная горка - почти как в аквапарке, но только высотой - как и тело плотины - больше 240 метров. Для человека попадание туда будет смертельным, зато вид - завораживающий. За водосбросом открывается панорама реки, а на ее левом берегу - поселок гидроэнергетиков Черемушки, возникший одновременно со строительством станции. А над самим желобом в ясный день всегда стоит радуга - капли воды раскладывают солнечный свет на все семь цветов спектра.

"Для нас каждый кубометр воды, ушедший на водосброс, - убытки, - кивает на эту красоту Илья Дворянов. - Но тут не мы решаем, сказали открыть водосброс, значит, открываем. Для наших агрегатов напора все равно хватает с запасом".

Дальше путь лежит на гребень плотины. И там сразу становится понятно, какую мощь воды выдерживает станция, почему здесь получилось добиться такой мощной выработки электричества. Разница в уровнях воды верхнего и нижнего бьефа просто поражает. Причем вся эта масса удерживается только одной бетонной стеной.

"На Саянско-Шушенской ГЭС туристы смогут не просто увидеть уникальный объект, шедевр промышленного искусства и технической культуры, но и получить яркие впечатления", - заверил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Пока что на ГЭС готовы принимать четыре группы по 20 туристов в неделю, для них выделены вторники и четверги. Формировать группы будет десяток туроператоров - как местных, так и федеральных гигантов. Приобрести путевку надо как минимум за две недели до поездки - это тоже требование безопасности. Точно такое же, как и каски, яркие жилеты на всех гостях станции, требование оставлять в камере хранения фотокамеры, ноутбуки и еще целый ряд предметов. Снимать туристам можно, но только на мобильники.

В будущем администрация ГЭС собирается организовать свой собственный сервис бронирования путевок. Говорят, их будут предлагать по 650 рублей для взрослых, подросткам и льготникам обещают скидки. Представитель "РусГидро" объяснил, что у компании нет здесь каких-либо коммерческих интересов. Зарабатывать деньги они будут по-прежнему на генерации электричества. Здесь же речь в первую очередь о социальной стороне дела и о том, что школьники смогут своими глазами посмотреть на работу гидроэнергетиков, и возможно, кому-то такая поездка поможет выбрать себе профессию.

Вокруг ГЭС пока слабо развита туристическая инфраструктура, признала Ольга Захарова. Все-таки лететь пять часов из Москвы ради того, чтобы провести полдня на электростанции, готовы только фанаты. Можно привлечь посетителей из Абакана и соседних регионов, но их не так много, основной рынок сбыта для такого турпродукта в Центральной России. Станция в перспективе должна стать настоящим магнитом, и притянутым ею туристам потребуются и отели, и рестораны, и кафе, их надо будет и развлекать, и удивлять. В результате обслуживание путешественников может создать не меньше рабочих мест, чем есть на самой Саяно-Шушенской ГЭС, а ее штат - 450 человек. И помимо электричества, которого ГЭС вырабатывает больше любой другой станции в России, она сможет создать целую отрасль экономики. Хакасия за предыдущие два года уже сделала серьезный рывок в своем развитии как туристический регион, отметила Елена Лысенкова. Теперь же у отрасли и региона появилась возможность для еще одного прорыва.