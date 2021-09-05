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05.09.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов

Текст: Алексей Дуэль (Черемушки (Хакасия) - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Все тайное становится явным, а секретное и тщательно оберегаемое от посторонних глаз - доступным для туристов. Запущена программа экскурсий на легендарную Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию.

Попасть на ГЭС, посетить машинный зал, водосброс и подняться на гребень плотины теперь может любой путешественник. Единственное ограничение - ему должно быть больше 10 лет.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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До этого компания "РусГидро", управляющая крупнейшими российскими гидроэлектростанциями, открыла доступ на Чиркейскую ГЭС в Дагестане. Планируется, что такие поездки в скором времени можно будет совершить на 15 крупнейших электростанций. Доступ на них будут открывать постепенно. По данным опросов, такой туристический продукт имеет большой потенциал.

"Очень хорошо, что теперь можно посетить и такие окутанные легендами места с интересной историей, к тому же окруженные впечатляющей природой, - сказала на церемонии открытия туристического маршрута на Саяно-Шушенской ГЭС заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова. - Туристы смогут не просто издалека посмотреть на это невероятное промышленное достижение нашей страны, но и почувствовать себя его частью, попасть внутрь гигантсткого сооружения".

Прежде увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС можно было только со смотровой площадки, расположенной в километре от нее на берегу Енисея. Она и сейчас остается доступной, вид от мемориала славы "Покорителям Енисея" открывается феерический. Однако более близкое знакомство со станцией было доступно только специалистам: людей с улицы за КПП не пропускали. Даже линия уникального черемушкинского трамвая, соединяющего город со станцией, обрывается у самого забора фундаментальным тупиком. Дорога, идущая по другому берегу великой сибирской реки к гребню плотины, перекрыта, по ней пускают только служебный транспорт.

Говорят, когда-то по ней мог проехать любой желающий, но такая возможность осталась в далеком прошлом. Теперь же она снова появилась, но только для тех, кто отправится сюда с экскурсией.

Маршрут экскурсии по Саяно-Шушенской ГЭС - это как раз поиск компромисса между желанием показать все и разумным подходом к безопасности

Уникальную гидроэлектростанцию в верховьях Енисея мощностью 6400 мВт начали строить в 1961 году, а первый агрегат заработал в 1978 году. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС - самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная в мире - 242 метра в высоту и 1074 метра в длину. Для ее строительства потребовалось 9 млн кубометров бетона общим весом 20 млн тонн.

Здесь же в 2009 году произошла крупнейшая авария, в ходе которой погибли 75 человек. Тогда из-за разрушения крепления крышки турбины гидроагрегата был затоплен машинный зал станции. Восстановительные работы продолжались до 2014 года, после чего на станции заменили все десять гидроагрегатов.

Фото: iStock
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"Чтобы открывать такие предприятия для туристов, нужна смелость, очень важно продумать все, что связано с безопасностью, - отметила в разговоре с корреспондентом "РГ" заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова. - Промышленные предприятия, которые в нашей стране долгое время были закрытыми, это такие секретные места, о которых мечтает любой путешественник. Здесь есть что посмотреть и чему восхититься самому, и о чем рассказать другим, чтобы они слушали и поражались".

Маршрут экскурсии по Саяно-Шушенской ГЭС - это как раз поиск компромисса между желанием показать все и разумным подходом к безопасности самой станции и путешественников. Из-за этого в сам машинный зал туристов решили не пускать, объяснил инженер производственно-технической службы Саяно-Шушенской ГЭС Илья Дворянов, ставший одним из первых экскурсоводов. Вместо этого организовали допуск на монтажную площадку, она возвышается над пространством, в котором установлены гидроагрегаты и механизмы, вырабатывающие электричество.

Наиболее зрелищным объектом показа тура на ГЭС стала площадка над водосбросом. На станции их два. Первый находится прямо в теле плотины, его хорошо видно снизу. Второй - береговой - находится на правом берегу Енисея. В этом году воды в верховьях Енисея много, и по распоряжению Росводресурсов водосброс все лето срабатывает на полную мощность. По огромным желобам массы воды устремляются вниз в обход генераторов. Получается огромная горка - почти как в аквапарке, но только высотой - как и тело плотины - больше 240 метров. Для человека попадание туда будет смертельным, зато вид - завораживающий. За водосбросом открывается панорама реки, а на ее левом берегу - поселок гидроэнергетиков Черемушки, возникший одновременно со строительством станции. А над самим желобом в ясный день всегда стоит радуга - капли воды раскладывают солнечный свет на все семь цветов спектра.

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"Для нас каждый кубометр воды, ушедший на водосброс, - убытки, - кивает на эту красоту Илья Дворянов. - Но тут не мы решаем, сказали открыть водосброс, значит, открываем. Для наших агрегатов напора все равно хватает с запасом".

Дальше путь лежит на гребень плотины. И там сразу становится понятно, какую мощь воды выдерживает станция, почему здесь получилось добиться такой мощной выработки электричества. Разница в уровнях воды верхнего и нижнего бьефа просто поражает. Причем вся эта масса удерживается только одной бетонной стеной.

"На Саянско-Шушенской ГЭС туристы смогут не просто увидеть уникальный объект, шедевр промышленного искусства и технической культуры, но и получить яркие впечатления", - заверил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Пока что на ГЭС готовы принимать четыре группы по 20 туристов в неделю, для них выделены вторники и четверги. Формировать группы будет десяток туроператоров - как местных, так и федеральных гигантов. Приобрести путевку надо как минимум за две недели до поездки - это тоже требование безопасности. Точно такое же, как и каски, яркие жилеты на всех гостях станции, требование оставлять в камере хранения фотокамеры, ноутбуки и еще целый ряд предметов. Снимать туристам можно, но только на мобильники.

В будущем администрация ГЭС собирается организовать свой собственный сервис бронирования путевок. Говорят, их будут предлагать по 650 рублей для взрослых, подросткам и льготникам обещают скидки. Представитель "РусГидро" объяснил, что у компании нет здесь каких-либо коммерческих интересов. Зарабатывать деньги они будут по-прежнему на генерации электричества. Здесь же речь в первую очередь о социальной стороне дела и о том, что школьники смогут своими глазами посмотреть на работу гидроэнергетиков, и возможно, кому-то такая поездка поможет выбрать себе профессию.

Вокруг ГЭС пока слабо развита туристическая инфраструктура, признала Ольга Захарова. Все-таки лететь пять часов из Москвы ради того, чтобы провести полдня на электростанции, готовы только фанаты. Можно привлечь посетителей из Абакана и соседних регионов, но их не так много, основной рынок сбыта для такого турпродукта в Центральной России. Станция в перспективе должна стать настоящим магнитом, и притянутым ею туристам потребуются и отели, и рестораны, и кафе, их надо будет и развлекать, и удивлять. В результате обслуживание путешественников может создать не меньше рабочих мест, чем есть на самой Саяно-Шушенской ГЭС, а ее штат - 450 человек. И помимо электричества, которого ГЭС вырабатывает больше любой другой станции в России, она сможет создать целую отрасль экономики. Хакасия за предыдущие два года уже сделала серьезный рывок в своем развитии как туристический регион, отметила Елена Лысенкова. Теперь же у отрасли и региона появилась возможность для еще одного прорыва.

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